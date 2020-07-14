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أخبار البلد

قبل العودة لـ مجلس الأمن.. وزير الري السابق لـ صدى البلد: القمة الأفريقية قد تقرر تمديد فترة المباحثات حول سد النهضة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:44 م
د.حسام المغازي وزير
د.حسام المغازي وزير الري السابق
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قسم الأخبار

أكد د.حسام المغازي وزير الري السابق أن القمة الأفريقية المصغرة التى تم التوافق على عقدها بين ممثلي مصر وأثيوبيا والسودان تمثل المرحلة الأخيرة فى مسار الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل فى أزمة سد النهضة .
 وقال المغازي لـ صدى البلد أن رؤساء الدول قادرين على اتخاذ قرارات ربما يصعب على اللجان الفنية اتخاذها.
وكانت وزارة الري قد اعلنت أمس استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى ختام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتي دارت على مدار 11 يوم في الاتحاد الافريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وأيضا ممثلين الدول والمراقبين.
وفى نهاية المباحثات أمس تم التوافق على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيدًا لعقد القمة الإفريقية المصغرة.
وأشار الوزير السابق إلى أن القمة الأفريقية المصغرة قد توجه بـ مد المدة المخصصة للتفاوض، ومنح المزيد من الوقت للخبراء والفنيين .
وأوضح أنه حال استمرار الخلافات وعدم الاتفاق بين الزعماء سيكون  هناك صيغة يتم التوافق عليها لارسالها لمجلس الأمن ، وسيقوم الاتحاد الأفريقي بتوجيه رسالة لمجلس الأمن لاخطاره بما حدث واتخاذ ما يراه المجلس مناسبا.

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