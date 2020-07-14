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رياضة

إلغاء تراخيص قنوات beIN Sports القطرية فى السعودية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:26 م
beIN Sports
beIN Sports
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عمرو الحلوانى

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية اليوم الثلاثاء عن قرار تغريم قنوات "beIN Sports" القطرية 10 ملايين ريال وإلغاء تراخيصها في السعودية نتيجة ممارساتها الاحتكارية خلال مباريات كأس أوروبا 2016 التي أقيمت في فرنسا.


وجاء قرار الهيئة العامة للمنافسة فى السعودية فى بيان رسمي كالأتى: "بعد إجراء التحقيقات والتحريات حيال الشكاوى المرفوعة تجاه قنوات beIN Sports فقد تبين استغلالها لوضعها المهيمن وممارستها ممارسات احتكارية بحق الراغبين في مشاهدة بثها الحصري لبطولة يورو 2016، مثل إجبار الراغبين بالمتابعة على اشتراكهم في باقات غير رياضية، وتجديد اشتراكهم في الباقة الأساسية لمدة عام إضافي رغم أن مدة الاشتراك سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة، وكذلك بتضمين قيمة الاشتراك في تكاليف بطولات ورياضات قد لا تهم المشتركين، وهو ما يعد مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية".


وأوضحت: «اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها المجموعة مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى لإزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها في السعودية ، إلا أن beIN Sports لم تنفذ بنود القرار ولجأت للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وخلص القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من الشركة ضد الهيئة العامة للمنافسة».

 

وأضافت: "أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والقاضي بتغريم قنوات "beIN Sports" القطرية 10 ملايين ريال وإلغاء ترخيصها في السعودية بشكل نهائي وإلزامها برد جميع المكاسب التي حصلت عليها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها".

إلغاء تراخيص قنوات beIN Sports القطرية فى السعودية
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