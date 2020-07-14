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حوادث

زوجة الأب قتلتها.. تفاصيل العثور على طفلة مخنوقة فى منزل أسرتها بالإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:23 م
جثة
جثة
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انجي هيبة
كشف رجال المباحث بمحافظة الإسماعيلية التفاصيل الكاملة وراء حادث  عثور مزارع على جثة طفلته الرضيعة مقتولة داخل منزله في عزبة المنشار التابعة لدائرة مركز الاسماعيلية.

وتوصل فريق البحث الجنائى الذى ضم العميد عصام عطوان، رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية و النقباء سيد نصر الله ومحمد جبر وحسن رضوان ومصطفى جميل وملهم البلتاجى، معاونى مباحث مركز الإسماعيلية، الي أن وراء مقتل الطفلة، زوجة الأب، والتى قامت بقتل الطفلة خنقًا، داخل منزلها فى غياب الأب.

وحرر محضر بالواقعة، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد إبلاغ فايز.د.ح مزارع ومقيم بمنطقة كيلو 11 بالعثور علي جثة نجلته وتدعي "براءة" في عمر عامين.

وبانتقال ضباط البحث الجنائي تبين أن الجثة مسجاة علي ظهرها بأرضية الغرفة مرتدية كامل ملابسها ويوجد تجمعات دموية حول الجسم والرقبة.

وقال والد الطفلة أن ابنته كانت متغيبة طوال اليوم وعثر علي جثتها بالغرفة الملحقة لمنزله مغطاه ببطانية.
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