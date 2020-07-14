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فن

بفستان أسود.. ندى بسيونى تبهر متابعيها بصورة سيلفي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:42 م
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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محمد بدران
نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى بسيوني وهي تلتقط سيلفي من شرفه منزلها خلال قضاء إجازتها الصيفية مرتدية فستان باللون الاسود عارى الكتفين، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة دون أي تكلف بشعرها الأشقر والذي اعتادت الظهور به دائما.

واعتمدت ندى على مكياج باللون الهادئ الذى أبرز جمالها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات. 

يذكر أن الفنانة ندى بسيوني شاركت فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.
بفستان أسود.. ندى بسيونى تبهر متابعيها بصورة سيلفي
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