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محافظات

محافظ قنا يكافئ مدير الإدارة الهندسية بمدينتي قنا والوقف

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:46 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
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يوسف رجب

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، منح شهادة تقدير ومكافأة مالية لكل من المهندسة غادة محمد أحمد، مدير الإدارة الهندسية بقنا والمهندس صالح محمود جاد، مدير الإدارة الهندسية بالوقف، لتفانيهما في العمل وإنجاز الأعمال المكلفين بها على النحو المطلوب.


وأكد الداودي، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع العاملين بالجهاز الإداري لديها، فكما يتم مجازاة المقصرين في أعمالهم يتم بالمثل مكافأة كل من يؤدي عمله على الوجه الأمثل.


دعا محافظ قنا، جميع العاملين فى مختلف المواقع والمؤسسات، إلى أن يحذوا حذوهم لبناء مصر التي نحلم بها.


وأعرب محافظ قنا، عن سعادته لوجود مثل هذه النماذج بين صفوف العاملين بالمحافظة، مقدمًا شكره لهما ولكل المجتهدين من أبناء المحافظة.


وأكد الداودى، أن مصر تحتاج المزيد من جهود أبنائها المخلصين من أجل الارتقاء بها وتحقيق ما يطمح إليه المواطن.


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