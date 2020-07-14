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ديني

رمضان عبد المعز: إطعام الطعام ليس للفقراء فقط وإنما للأهل والجيران.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن إطعام الطعام، من خير الإسلام ويجعل العبد ينال الدرجات العلا، من الله سبحانه وتعالى. 

وأضاف عبد المعز، عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر، إذا طبختَ مرقةً فأكثِر ماءها أي: إذا طبخت لحمًا فأكثر ماءه، وتعاهد جيرانك. رواه مسلم.

وتابع : "هذا هو الاسلام الموجود فى مصر، يطعمون الطعام بين الجيران والأهل، اطعام الطعام ليس للفقراء والمساكين، وانما ايضا للاقارب والجيران، لو كانت تكلفتها ١٠٠٠ جنيه هترزق اضعافها".

كما أغنى الإسلام الفقراء من الطلب بل جعل الطلب نقيصة، فنهى رسول الله ﷺ عن المسألة فقَالَ « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ » [رواه البخاري]، وقال – تعالى-: (يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) [سورة البقرة: الآية273]. 
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