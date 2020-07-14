هاني الحسيني: حفظ القرآن فتح من الله.. وحققت المركز الأول في مسابقة ماليزيا

قال الشيخ هاني الحسيني ، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إنه التحق بالإذاعة عام 2010 بعد أن اجتاز الاختبارات التي تشترط حفظ القرآن كاملًا بتجويده، وحسن الصوت والأداء.









وأضاف «الحسيني» في حواره مع «صدى البلد»، إنه في نفس التوقيت كانت وزارة الأوقاف ترغب في ترشيح قارئ في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي ستقام في ماليزيا، ورشحني الشيخ أبو العينين شعيشع للمسابقة، وكانت مصر لم تحصل على المستوى الأول منذ 15 عامًا تقريبًا.









وتابع: «الحمد لله وفقت في اختبارات وزارة الأوقاف التي أهلتني لمسابقة ماليزيا، ونجحت في اختبارات الإذاعة، وحققت المركز الأول في مسابقة ماليزيا».









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