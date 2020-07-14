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ديني

هاني الحسيني: حفظ القرآن فتح من الله.. وحققت المركز الأول في مسابقة ماليزيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:19 م
الشيخ القارئ هاني
الشيخ القارئ هاني الحسيني
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ هاني الحسيني، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إنه التحق بالإذاعة عام 2010 بعد أن اجتاز الاختبارات التي تشترط حفظ القرآن كاملًا بتجويده، وحسن الصوت والأداء.


وأضاف «الحسيني» في حواره مع «صدى البلد»، إنه في نفس التوقيت كانت وزارة الأوقاف ترغب في ترشيح قارئ في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي ستقام في ماليزيا، ورشحني الشيخ أبو العينين شعيشع للمسابقة، وكانت مصر لم تحصل على المستوى الأول منذ 15 عامًا تقريبًا.


وتابع: «الحمد لله وفقت في اختبارات وزارة الأوقاف التي أهلتني لمسابقة ماليزيا، ونجحت في اختبارات الإذاعة، وحققت المركز الأول في مسابقة ماليزيا».


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وأكد أن حفظ القرآن الكريم فتح من الله تعالى، وعلى القارئ أن يتقي الله تعالى، وأن يتدبر ما يقرأ وألا يتاجر بكتاب الله -عز وجل-، لافتًا إلى أنه بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، تعلم التجويد على يد الشيخ عبد الله الجوهري عضو لجنة المصحف، منوهًا بأنه بعد ذلك  أكمل الدراسة في معهد القراءات.
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