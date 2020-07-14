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محافظات

110 حالات.. ارتفاع عدد متعافي فيروس كورونا فى مستشفى صدر قنا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:51 م
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا
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يوسف رجب

قال كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بمستشفى صدر قنا، وصل إلى 110 حالة  خروج، منذ بدء استقبال المستشفى للمصابين بكورونا

جاء ذلك خلال جولته على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على كافة المستشفيات وأماكن العزل لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المريض والأطباء والتمريض وللتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.

 تأكد السكرتير العام، من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، و إلتزام جميع العاملين بارتداء الكمامات وأدوات الوقاية والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الاجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا بكميات كافية، كما تم مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.

وأكد شلبي، استمرار أعمال اللجنة بالمرور اليومي على المستشفيات المخصصة لفرز وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد  لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت 7 مستشفيات ما بين عام ومركزي ونوعى بمحافظة قنا لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

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110 حالات.. ارتفاع عدد متعافي فيروس كورونا فى مستشفى صدر قنا
110 حالات.. ارتفاع عدد متعافي فيروس كورونا فى مستشفى صدر قنا
110 حالات.. ارتفاع عدد متعافي فيروس كورونا فى مستشفى صدر قنا
110 حالات.. ارتفاع عدد متعافي فيروس كورونا فى مستشفى صدر قنا
110 حالات.. ارتفاع عدد متعافي فيروس كورونا فى مستشفى صدر قنا
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