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أحمد موسى: أردوغان يريد النيل من مصر بأي طريقة.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:34 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدا أن اردوغان يريد النيل من مصر بأي طريقة.

وأضاف موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي أردوغان يريد من دخوله ليبيا الوصول لمصر، متابعا أن ما يحدث اليوم هو امتداد لما حدث في 2011 وهدفهم النيل من الجيش المصري.

وتابع الإعلامي، أنه :"العالم كله واقف يتفرج الامريكان والروس والاتحاد الاوروبي، وأدروغان لا يريد الخير لأحد"، مستدركا أنه ما يريده المعتدين هدم الجيوش العربية ومصر تعرف هذا الأمر جيدا ولهذا السبب ذهبت مصر لتحديث جيشها وتسليحة باحدث اسلحة في العالم.

وأكمل مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أنه :"مش هنخلي حد يعورنا أو يجرحنا أو ينال من مصر"، مشيرا إلى أن مصر لديها جيش قادر على التصدي لأي مخططات ارهابية.
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