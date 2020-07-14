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توك شو

نحتاج مساعدة.. مستشار البرلمان الليبي: مليشيات أردوغان في طريقها إلى سرت والجفرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:00 م
الجيش
الجيش
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عادل نصار
أكد عبد الحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن البرلمان الليبي طالب مصر بالتدخل لحل الأزمة الليبية ، مضيفا أنه اذا تم تجاوز الخط الأحمر الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها لابد أن يتدخل الجيش المصري.

وأضاف صافي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مليشيات اردوغان في طريقها لسرت والجفرة، لافتا إلى أن أمن البلدين مرتبط ببعضه

وتابع عبد الحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الليبي سيقف أمام المحتل التركي، مؤكدا ان من حق الجيش الليبي طلب المساعدة من الجيش المصري .

وأشار عبد الحميد صافي مستشار رئيس البرلمان الليبي، إلى أن رئيس البرلمان الليبي يتحرك في أوروبا لايجاد حل سياسي، مستدركا أن السراج أمرة ليس في يده ولكن في يد الأتراك.

وأكمل مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يحلم بالخلافة في شمال أفريقيا.

وأضاف أن موقف إيطاليا بشأن اللازمة الليبية رائع جدا، وروسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة، لافتا إلى أن كلاهما يعتقد أنه استمرار السراج غير مفيد. 
 



 


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