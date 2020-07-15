البنك المركزي: 581 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج البنوك في أبريل الماضي

ارتفع حجم النقد المتداول خارج البنوك لـ 581.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 548.1 مليار جنيه في مارس السابق له بفارق 33.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 521.32 مليار جنيه في فبراير 2020 بفارق 60.18 مليار جنيه.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الودائع الجارية بالعملة المحلية بلغت 474.65 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل 484.34 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 482.84 مليار جنيه في فبراير 2020.
اقرأ أيضا:
بعد اقتراب إقرار قانون البنوك الجديد.. خبراء يؤكدون: يرسخ للاستقرار النقدي والمالي واستقلال عمل البنك المركزي
بعد اقتراب إقرار قانون البنوك الجديد.. خبراء يؤكدون: يرسخ للاستقرار النقدي والمالي واستقلال عمل البنك المركزي
سجلت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 2.7 تريليون جنيه مقابل 2.61 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه في فبراير 2020.
وبلغت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لـ 130.6 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 127.6 مليار جنيه في مارس 2020 ومقارنة بـ 122.513 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.
وسجلت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لـ 510.971 مليار جنيه مقابل 511.6 مليار جنيه ومقارنة بـ 505.15 مليار جنيه في فبراير 2020.