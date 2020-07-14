AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل صيدلة عين شمس: يوضح مواعيد امتحانات طلاب الدراسات العليا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:08 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور خالد ابو شنب وكيل كلية صيدلة جامعة عين شمس  لشئون الدراسات العليا والبحوث،  انه تم  بدء امتحانات الدراسات العليا الماجستير للفصل الدراسي الربيعي 2020 ال بداية من يوم الاحد  الموافق 22 / 8 / 2020 وحتى يوم الاربعاء الموافق 2 / 9 / 2020  

وأضاف وكيل كلية صيدلة خلال تصريحاته لصدي البلد سوف تبدء امتحانات الدراسات العليا درجة دبلوم الصيدلة الاكلنيكية بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019/2020 بداية يوم الاحد الموافق 4/10/2020 والتي سوف تنتهي يوم الاحد الموافق 15/11/2020 .

وأكد أن توفير إدارة الكلية لكل وسائل الأمان للطلاب والمراقبين والكنترولات ولن يسمح بدخول الطلاب الا بارتداء الكمامات وعدم تبادل الادوات الشخصيه بينهم بالإضافة إلى تعقيم جميع اللجان قبل وبعد الامتحان وتوفير المطهرات داخل اللجان والكمامة والجوانتي.

الجدير بالذكر صرح الدكتور خالد ابو شنب وكيل كلية صيدلة جامعة عين شمس  لشئون الدراسات العليا والبحوث انه تم فتح باب القيد لبرامج الدراسات العليا (دبلوم ماجستير- دكتور الصيدلة-دكتوراه العلوم الصيدلية) في مختلف التخصصات 

وأضاف وكيل صيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث سوف يتم  القيد ابتداءا من الأحد الموافق ١٩ يوليو حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ونوه ان التقديم سيكون online .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل صيدلة عين شمس: طلاب الدراسات العليا مستمرون في التعلم عن بعد

جامعة عين شمس تواجه كورونا.. وكيل الصيدلة: طلاب الدراسات العليا مستمرون في التعلم عن بعد.. عميد الحقوق: الانتهاء من رفع المحاضرات.. وتربية نوعية: الأزمة أثبتت قوة الكوادر البشرية

وكيل صيدلة عين شمس: التعليم عن بعد يواجه بعض التحديات

وكيل صيدلة عين شمس: لجان خاصة للطلاب ذوي الهمم بامتحانات الفرق النهائية

وكيل صيدلة عين شمس: امتحانات الماجستير والدبلوم أول سبتمبر

أخبار جامعة عين شمس.. وكيل صيدلة: امتحانات الماجستير والدبلوم أول سبتمبر...عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة توضح موعد الإعلان عن جداول الامتحانات

ترشيحاتنا

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب

متحدث البترول يكشف تفاصيل وسبب انفجار خط أنابيب القاهرة - الإسماعيلية .. فيديو

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تفاصيل تعرضه لجلطة في المخ

بعد حريق طريق الإسماعيلية.. إزاي تتعامل مع فرد اشتعلت فيه النيران لحين وصول الإسعاف

الداخلية تناشد المواطنين الابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 5 صور تبرز جمال صابرين شريف

فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول نخاع العظام

9 خطوات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة