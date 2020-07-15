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فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل غرق الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:03 ص
الممثلة الأميركية
الممثلة الأميركية نايا ريفيرا
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منار شعبان
أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية منذ عدة أيام عن اختفاء الممثلة الأمريكة نايا ريفيرا، مشيرين إلى احتمالية غرقها في إحدى بحيرات كاليفورنيا، خاصة أنه تم العثور على نجلها صاحب الأربعة أعوام وحيدا على متن قارب تمتلكه نايا. 

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وبعد البحث عنها أعلنت  الشرطة الأمريكية على العثور على جثة في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا من المرجح أنها جثة النجمة الأمريكية الشهيرة نايا ريفيرا .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول غرق الممثلة الأميركية نايا ريفيرا من خلال الفيديوجراف التالي.




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