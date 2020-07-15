البنك المركزي يعلن عن إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات.. برلمانيون: تساهم في منع انتشار عمليات التزوير.. وتساهم في الحملة من التلف

- تمنع انتقال العدوى .. اقتصادية النواب يفند فوائد العملات البلاستيكية
- برلماني عن إصدار عملات بلاستيكية: صديقة للبيئة وسعرها أقل من الورقية
- منع التزوير.. صناعة النواب تكشف هدف البنك المركزى من إصدار العملات البلاستيكية
كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.
وأضاف "نجم" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية فى مجلس النواب ، إن العملة البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا ، وللمواطن الحق استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة، خصوصًا أن العملة البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون من مادة البوليمر وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.
وحول هذا الأمر، استطلع موقع صدى البلد" الإخبارى آراء عدد من نواب لجنة الشئون الاقتصادية والصناعة، الذين أكدوا جميعا، أن العملات الورقية بها عيوب كثيرة أبرزها كون هناك مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بتقبيح العملات الورقية من خلال الكتابة عليها برغم كون سعر الأوراق المطبوعة عالية جدا وعمرها الافتراضي قصير وذلك ما تمت مناقشته فى اللجنة الاقتصادية.
قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العملات البلاستيكية هى رمز الدولة مثلا مثل العلم، واتجاه البنك المركزي لإصدار عملة الـ 10 جنيهات البلاستيكية بداية مبشرة لإصدار المزيد من العملات البلاستيكية الأخرى.
وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن العملات الورقية بها عيوب كثيرة أبرزها كون هناك مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بتقبيح العملات الورقية من خلال الكتابة عليها برغم كون سعر الأوراق المطبوعة عالية جدًا وعمرها الافتراضي قصير وذلك ماتم مناقشته فى اللجنة الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عددًا كبيرًا من الدول المتقدمة قاموا بتغيير العملات الورقية العملات بلاستيكية مثل الدولار واليورو، مشيدًا بجهود الدولة فى إنشاء مطبعة جديدة بالعاصمة الإدارية لإصدار عملات بلاستيكية صديقة للبيئة.
كما، أيّد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.
وقال "الجوهري" لـ"صدى البلد"، إن هناك مجموعة فوائد لـ إصدار عملات بلاستيكية وطرحها، ومن أبرزها إطالة العمر الافتراضي للعملة، لافتا إلى أن العملة الورقية عمرها الافتراضي اقل بسبب تهالك المستمر واستخدامها فى الكتابة عليها بطرق عشوائية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن العملات البلاستيكية، تساهم أيضا فى عدم تلاصق الأمراض ونقل العدوى من شخص الى آخر.
من جانبه، أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود البنك المركزى فى إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.
وقال "البطيخى " لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزي سيبدا بالعملة البلاستيكية الـ 10 جنيهات وبعد ذلك سيضخ جميع العملات الأخرى، لافتًا الى أن السياسية التى يعمل بها تستهدف ضخ العملات البلاستيكية بشكل تدريجي لتداولها بين المواطنين واعدام العملات الورقية.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الهدف من إصدار عملات بلاستيكية هو مواكبة تطور العالم فضلا عن أن العملات البلاستيكية عمرها الافتراضي اطول من العملات الورقية إضافة الى صعوبة التزوير.