البنك المركزي يعلن عن إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات.. برلمانيون: تساهم في منع انتشار عمليات التزوير.. وتساهم في الحملة من التلف

وحول هذا الأمر، استطلع موقع صدى البلد" الإخبارى آراء عدد من نواب لجنة الشئون الاقتصادية والصناعة، الذين أكدوا جميعا، أن

العملات الورقية بها عيوب كثيرة أبرزها كون هناك مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بتقبيح العملات الورقية من خلال الكتابة عليها برغم كون سعر

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عددًا كبيرًا من الدول المتقدمة قاموا بتغيير العملات الورقية العملات بلاستيكية مثل الدولار واليورو، مشيدًا بجهود الدولة فى إنشاء مطبعة جديدة بالعاصمة الإدارية لإصدار عملات بلاستيكية صديقة للبيئة.

كما، أيّد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.





وقال "الجوهري" لـ"صدى البلد"، إن هناك مجموعة فوائد لـ إصدار عملات بلاستيكية وطرحها، ومن أبرزها إطالة العمر الافتراضي للعملة، لافتا إلى أن العملة الورقية عمرها الافتراضي اقل بسبب تهالك المستمر واستخدامها فى الكتابة عليها بطرق عشوائية.





وأكد عضو مجلس النواب، أن العملات البلاستيكية، تساهم أيضا فى عدم تلاصق الأمراض ونقل العدوى من شخص الى آخر.





من جانبه، أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود البنك المركزى فى إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.





وقال "البطيخى " لـ"صدى البلد"، إن البنك المركزي سيبدا بالعملة البلاستيكية الـ 10 جنيهات وبعد ذلك سيضخ جميع العملات الأخرى، لافتًا الى أن السياسية التى يعمل بها تستهدف ضخ العملات البلاستيكية بشكل تدريجي لتداولها بين المواطنين واعدام العملات الورقية.



