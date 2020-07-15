نسخة هجينة كهربائية جديدة من جيب رانجلر .. فيديو

نشرت شركة فورد لصناعة السيارات الأمريكية فيديو تشويقى جديد مدته 15 ثانية بمعاينة النسخة الإنتاجية من رانجلر الهجينة الكهربائية القادمة تحت اسم 4xe .





وتظهر رانجلر الهجينة بالفيديو بالقابس أثناء انطلاقها بهدوء تام، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى غير الاسم الرسمي للسيارة، والذي سيكون رانجلر 4xe وأنها قادمة قريبًا، وحتى الآن لا نعرف الكثير من مواصفاتها .





وصرحت مصادر داخل الشركة بأن المحرك سيكون V6 سعة 3.6 لتر الموجود في رانجلر، في حين ستكون الإضافات الكهربائية موجودة في منطقة محمية تحت السيارة بين العادم وعمود التدوير.





والجدير بالذكر أن السيارة ظهرت لأول مرة في يناير الماضي، حيث تم الكشف عن نموذج أولي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020 .





كما أعلنت شركة جيب صانعة السيارات أنها ستنشر تفاصيل أكثر حول رانجلر الهجينة في وقت لاحق من 2020 .