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اقتصاد

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بقيادة أسهم الطاقة والمواد الأساسية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:48 م
بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت
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رويترز
صعدت بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء تقودها قفزة للمؤشر داو جونز الصناعي مع اقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية وتطلعهم إلى ما وراء قفزة في الآونة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.


لكن تراجع أسهم أمازون قيًد مكاسب المؤشرين الرئيسيين الآخرين ناسداك وستاندرد اند بورز500 .


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واستعادت بورصة وول ستريت معظم الخسائر التي أثارتها أزمة فيروس كورونا منذ مارس بدعم من حزمة إجراءات تحفيزية وبيانات اقتصادية متفائلة عززت الآمال بتعاف سريع بعد الجائحة.


لكن قفزة قياسية مؤخرا في حالات الإصابة بكوفيد-19 وقيودا جديدة على الشركات، وخصوصا في كاليفورنيا، أثارت مجددا شكوكا بشأن الفترة الزمنية التي قد يستغرقها الاقتصاد للتعافي.


وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 556.79 نقطة، أو 2.13 بالمئة، إلى 26642.59 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 42.30 نقطة، أو 1.34 بالمئة، ليغلق عند 3197.52 نقطة.


وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 97.73 نقطة، أو 0.94 بالمئة، إلى 10488.58 نقطة.

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