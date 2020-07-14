بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بقيادة أسهم الطاقة والمواد الأساسية





لكن تراجع لكن تراجع أسهم أمازون قيًد مكاسب المؤشرين الرئيسيين الآخرين ناسداك وستاندرد اند بورز500 .





لكن قفزة قياسية مؤخرا في حالات الإصابة بكوفيد-19 وقيودا جديدة على الشركات، وخصوصا في كاليفورنيا، أثارت مجددا شكوكا بشأن الفترة الزمنية التي قد يستغرقها الاقتصاد للتعافي.





وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 556.79 نقطة، أو 2.13 بالمئة، إلى 26642.59 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 42.30 نقطة، أو 1.34 بالمئة، ليغلق عند 3197.52 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 97.73 نقطة، أو 0.94 بالمئة، إلى 10488.58 نقطة.



