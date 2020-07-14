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اقتصاد

قيود كورونا تضرب شركات التكنولوجيا.. وتراجع وول ستريت بسبب التوتر بين الصين وأمريكا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:50 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
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رويترز


فتحت الأسهم الأمريكية على هبوط يوم الثلاثاء بفعل تباين النتائج الفصلية لبنوك أمريكية وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة .

و تضررت أسهم شركات التكنولوجيا لليوم الثاني جراء قيود جديدة بسبب فيروس كورونا.

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ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 41.63 نقطة أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 26044.17 نقطة.

 وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على هبوط 14.11 نقطة أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 3141.11 نقطة.

 وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 80.59 نقطة أو ما يعادل 0.78 بالمئة إلى 10310.25 نقطة.

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