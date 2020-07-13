وول ستريت جورنال: خيارات محدودة أمام أمريكا للتعامل مع الصين بشأن هونج كونج

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة أمام خيارات محدودة للتعامل مع الصين على خلفية الخطوات التي اتخذتها في هونج كونج في الآونة الأخيرة.





وحذرت الصحيفة من أن العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد النظام المالي في هونج كونج، قد تُلحق الضرر بالشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة والدول الغربية.





وقللت الصحيفة من تأثير فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف المسئولين الصينيين واتخاذ تحركات تجارية ضد المنتجات المصنوعة، في دمج بكين للمدينة في النظام السياسي والأمني للبرّ الرئيسي.





يذكر أنّ واشنطن فرضت الأسبوع الماضي، عقوبات على تشين كوانجو، الأمين العام للحزب الشيوعي بمنطقة شينجيانج، وثلاثة مسئولين آخرين.





ووصفت بكين هذه العقوبات بأنها "تضرّ جدًا بالعلاقات المشتركة بين البلدين"، وحذرت من أنها "ستفرض اجراءات مماثلة على المسئولين والمنظمات الأميركيّة".





وكان البرلمان الصيني وافق في 6 يونيو الجاري، على مشروع القرار المتعلق بـ"إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة"، وذلك لحماية الأمن القومي الصيني.



