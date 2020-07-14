شادي محمد: 7 ملايين يورو مبلغ ضخم على رمضان صبحي كصفقة في الدوري المصري

قال شادي محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق إن طلب نادي هدرسفيلد الإنجليزي 7 مليون يورو لبيع رمضان صبحي للنادي الأهلي مبلغ ضخم جدًا.

وأضاف لاعب الاهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق ان رمضان صبحي لاعب مميز وإضافة كبيرة لاي فريق لكن مبلغ 7 مليون يورو يُعد كبير جدا على صفقة داخل الدوري المصري.

ولا تزال المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الإنجليزي هدرسفيلد جارية إذ يسعى المارد الأحمر للتعاقد مع رمضان صبحي، الذي يقضي فترة إعارة بين صفوفه من النادي الإنجليزي، بصفة نهائية.





وينتظر رمضان صبحي من وكيله إيضاح الصورة حول بعض العروض المحتملة من الدوري الإنجليزي والإيطالي والبرتغالي، لأنه يضع الاحتراف الخارجي كأولولية بالنسبة له، أما في حالة الاستمرار في مصر فيبدو موقف اللاعب واضحًا بعدم اللعب إلا للأهلي.