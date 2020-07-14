AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شادي محمد: 7 ملايين يورو مبلغ ضخم على رمضان صبحي كصفقة في الدوري المصري

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:49 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
محمد رشاد
قال شادي محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق إن طلب نادي هدرسفيلد الإنجليزي 7 مليون يورو لبيع رمضان صبحي للنادي الأهلي مبلغ ضخم جدًا.

وأضاف لاعب الاهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق ان رمضان صبحي لاعب مميز وإضافة كبيرة لاي فريق لكن مبلغ 7 مليون يورو يُعد كبير جدا على صفقة داخل الدوري المصري.

ولا تزال المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الإنجليزي هدرسفيلد جارية إذ يسعى المارد الأحمر للتعاقد مع رمضان صبحي، الذي يقضي فترة إعارة بين صفوفه من النادي الإنجليزي، بصفة نهائية.

وينتظر رمضان صبحي من وكيله إيضاح الصورة حول بعض العروض المحتملة من الدوري الإنجليزي والإيطالي والبرتغالي، لأنه يضع الاحتراف الخارجي كأولولية بالنسبة له، أما في حالة الاستمرار في مصر فيبدو موقف اللاعب واضحًا بعدم اللعب إلا للأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدرسفيلد الإنجليزي يستقر على بيع رمضان صبحي

خالد بيومي يصدم جماهير الأهلي: رمضان صبحي لن يستمر مع القلعة الحمراء

خالد بيومي: رمضان صبحي لن يستمر مع الأهلي

العروض تنهال على العفيجى.. رمضان يصدم الأهلي من أجل عيون أودينيزي

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا.. فيديو

بعد مطالبة فايلر باستمراره.. الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي

ترشيحاتنا

أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

حريق ضخم بخط مازوت بالعاشر يتسبب في شلل مروري على الطريق الدائري.. صور

توقف خدمة واتسآب في مصر والعالم بسبب عطل فني

شاهد أول صور لحريق خط مازوت طريق إسماعيلية بعد السيطرة على النيران

شاهد.. حريق هائل فى خط أنابيب البترول على طريق الإسماعيلية.. وتعامل سريع للسيطرة على النيران

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. رحيل طارق يحيى عن قناة الزمالك.. تونس تنتظر تكليف الاتحاد الأفريقي.. قلق في الأهلي بسبب جونيور آجاي

شكرا لكل من انتقد.. طارق يحيى يعلن رحيله عن برنامج زملكاوي

الزمالك يتقدم بطلب رسمي لرفع عقوبات السوبر عن لاعبيه

أخبار الزمالك | رحيل طارق يحيي عن القناة .. وحمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون .. رفض عودة حميد أحداد

المقاصة تكشف حقيقة بيع النادي ورحيل إيهاب جلال.. فيديو

رسالة غامضة من حسام غالي لمتابعيه.. شاهد

الظهير التونسي ... حمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون مع الزمالك

عمرو الجنايني: انتهى زمن التجاوز وارتكاب الأخطاء دون توقيع العقاب

أخبار الأهلي.. الإدارة تطلب إزالة لافتات «نادي القرن» من محيط الزمالك.. مصير باهر المحمدي من الانتقال للفريق

عندك ولاد .. إيفيهات وضعت طارق يحيى على قمة التريند قبل رحيله عن برنامج زملكاوي

محمد فاروق: الأهلي رفع عرض شراء رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى 3.5 مليون يورو

بطريقة ساخرة الأهلي يعلن إجراء المسحة الرابعة للاعبين غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

بالكرانيش والتل .. ملك قورة تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة