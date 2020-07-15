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رياضة

حسام غالي اعتذر عن الانضمام لنا .. الجنايني: الدولة رشحتني للمنصب.. وغضب الأهلي والزمالك دليل نجاحنا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:09 ص
عمرو الجنايني رئيس
عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة
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حسام الحارتي

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن عدم رضا الأهلي والزمالك عن عقوبات السوبر المصري دليل نجاح اللجنة.


وأضاف عمرو الجنايني خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه لم يتردد في قبول تكليفه لإدارة اللجنة الخماسية من أجل الدولة المصرية.


وتابع:" الدولة المصرية هي التي رشحتني لإدارة الكرة المصرية ".


وأكد أن اللجنة الخماسية تعمل كفريق متجانس وكل عضو لديه مهمة مكلف بها دون التدخل في أمور الآخرين .


وأوضح أن حسام غالي لاعب الأهلي السابق اعتذر عن عضوية اللجنة التي تدير اتحاد الكرة قبل إعلان القائمة .

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