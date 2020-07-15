إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 1.9 مليون حالة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البرازيل ما يزيد على 1.926.824 حالة، بعد تسجيل 41857 إصابة جديدة.





وأعلنت البرازيل تسجيل 1300 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 74133 شخصًا.





وتعد البرازيل ثاني أكثر دولة تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات، بل وصلت العدوى إلى رئيسها، جايير بولسونارو.



