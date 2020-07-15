AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 1.9 مليون حالة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:54 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 1.9 مليون حالة
Advertisements
قسم الخارجي
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البرازيل ما يزيد على 1.926.824 حالة، بعد تسجيل 41857 إصابة جديدة.

وأعلنت البرازيل تسجيل 1300 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 74133 شخصًا.

وتعد البرازيل ثاني أكثر دولة تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات، بل وصلت العدوى إلى رئيسها، جايير بولسونارو.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي إنه سيخضع لفحص جديد بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا  إلى أنه يشعر بوضع جيد، إضافة إلى أنه لا يعاني من ارتفاع درجات الحرارة ولا مشاكل تنفس، وأنه لم يفقد أيضا حاسة الشم، وهي إحدى الأعراض الرئيسية للمرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14919 إصابة جديدة و816 حالة وفاة بفيروس كورونا فى البرازيل

في يوم واحد.. تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بـ كورونا في البرازيل

رغم ظهور أعراض كورونا عليه.. الرئيس البرازيلي: رئتي جيدة

الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور

أول رد من وزير التموين على الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

30 % من الشباب معرضون للإصابة بـ كورونا بمضاعفات خطيرة

شاهد.. ويزو في نيولوك جديد

الجيش الليبي يعلن صد هجوم تركي في محيط سرت

أستاذ موارد مائية يكشف سبب تراجع إثيوبيا عن ملء سد النهضة مايو الماضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد

شاهد .. حصول هيونداي باليسايد 2021 على إصدار فاخر .. فيديو وصور