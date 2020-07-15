للمرة الثانية.. دعوى قضائية تتهم جوجل بالتجسس على مستخدمي تطبيقاتها

Google ، بسبب قيامها بتسجيل كل ما يفعله الأشخاص على مئات الآلاف من تطبيقات الهاتف المحمول حتى في حالة تفعيل وضعية التخفي. رفعت شركة قانونية أمريكية دعوى ضد مؤسسة Alphabet Inc، التي تتبع لها شركة جوجل، بسبب قيامها بتسجيل كل ما يفعله الأشخاص على مئات الآلاف من تطبيقات الهاتف المحمول حتى في حالة تفعيل وضعية التخفي.









Google، قِبل شركة المحاماة Boies Schiller Flexner. ووفقا لما ذكره موقع "wionews"، تعد قضية خصوصية البيانات هذه، هي ثاني دعوى يتم رفعها في غضون شهرين ضد جوجل، قِبل شركة المحاماة Boies Schiller Flexner.









وقد اتهمت شركة Boies Schiller Flexner، خلال الشهرين الماضيين، في دعوى تقدر بـ 5 مليارات دولار، عملاقة البحث الأمريكي بالتجسس على مستخدمي المتصفح الشهير جوجل كروم " Chrome "، حتي أثناء استخدام وضع التصفح الخفي.





وقد أقامت شركة المحاماة الأمريكية، والتي يقع مقرها في مدينة نيويورك، الدعوى نيابة عن بعض مستخدمي تطبيقات جوجل، وكما انضم إليهم بعض عملاء منافسين لشركة Google مثل فيسبوك Facebook و Oracle Corp.





وتتهم الدعوى الجديدة، المقدمة في محكمة جزئية أمريكية يوم الثلاثاء في سان خوسيه، شركة جوجل Google بانتهاك قانون التنصت الفيدرالي وقانون خصوصية كاليفورنيا من خلال تسجيل ما يبحث عنه المستخدمون في أخر الأخبار، وأنواع أخرى من التطبيقات المملوكة لها، على الرغم من إيقاف تشغيلها تتبع "أنشطة الويب والتطبيقات" في إعدادات حساب Google.





وتزعم الدعوى القضائية أن جمع البيانات يحدث من خلال نظام تطبيقات تطوير تطبيقات المحمول Firebase التابع لجوجل، وهي مجموعة من البرامج الشائعة بين صانعي التطبيقات لتخزين البيانات، وتقديم الإشعارات والإعلانات، وتتبع الأخطاء والنقرات، والذي يعمل Firebase عادةً داخل التطبيقات بشكل غير مرئي للمستهلكين.





الجدير بالذكر أن وضع التصفح الخفي في متصفح جوجل الشهير Chrome، يمنح المستخدمين خيار تصفح المواقع على الإنترنت دون حفظ أنشطتهم في المتصفح أو الجهاز أو سجل البحث، لكن يمكن لمواقع الويب التي تمت زيارتها استخدام أدوات جوجل أنليتكس لتتبع الاستخدام.