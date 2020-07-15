AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

للمرة الثانية.. دعوى قضائية تتهم جوجل بالتجسس على مستخدمي تطبيقاتها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:09 ص
جوجل
جوجل
Advertisements
شيماء عبد المنعم
رفعت شركة قانونية أمريكية دعوى ضد مؤسسة Alphabet Inc، التي تتبع لها شركة جوجل Google، بسبب قيامها بتسجيل كل ما يفعله الأشخاص على مئات الآلاف من تطبيقات الهاتف المحمول حتى في حالة تفعيل وضعية التخفي.


ووفقا لما ذكره موقع "wionews"، تعد قضية خصوصية البيانات هذه، هي ثاني دعوى يتم رفعها في غضون شهرين ضد جوجل Google، قِبل شركة المحاماة Boies Schiller Flexner.


وقد اتهمت شركة Boies Schiller Flexner، خلال الشهرين الماضيين، في دعوى تقدر بـ 5 مليارات دولار، عملاقة البحث الأمريكي بالتجسس على مستخدمي المتصفح الشهير جوجل كروم "Chrome"، حتي أثناء استخدام وضع التصفح الخفي.

وقد أقامت شركة المحاماة الأمريكية، والتي يقع مقرها في مدينة نيويورك، الدعوى نيابة عن بعض مستخدمي تطبيقات جوجل، وكما انضم إليهم بعض عملاء منافسين لشركة Google مثل فيسبوك Facebook و Oracle Corp.

وتتهم الدعوى الجديدة، المقدمة في محكمة جزئية أمريكية يوم الثلاثاء في سان خوسيه، شركة جوجل Google بانتهاك قانون التنصت الفيدرالي وقانون خصوصية كاليفورنيا من خلال تسجيل ما يبحث عنه المستخدمون في أخر الأخبار، وأنواع أخرى من التطبيقات المملوكة لها، على الرغم من إيقاف تشغيلها تتبع "أنشطة الويب والتطبيقات" في إعدادات حساب Google.

وتزعم الدعوى القضائية أن جمع البيانات يحدث من خلال نظام تطبيقات تطوير تطبيقات المحمول Firebase التابع لجوجل، وهي مجموعة من البرامج الشائعة بين صانعي التطبيقات لتخزين البيانات، وتقديم الإشعارات والإعلانات، وتتبع الأخطاء والنقرات، والذي يعمل Firebase عادةً داخل التطبيقات بشكل غير مرئي للمستهلكين.

الجدير بالذكر أن وضع التصفح الخفي في متصفح جوجل الشهير Chrome، يمنح المستخدمين خيار تصفح المواقع على الإنترنت دون حفظ أنشطتهم في المتصفح أو الجهاز أو سجل البحث، لكن يمكن لمواقع الويب التي تمت زيارتها استخدام أدوات جوجل أنليتكس لتتبع الاستخدام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق WeChat الصينى يتجسس على مستخدميه في جميع أنحاء العالم

جوجل تطور Google Duo ليشمل 32 مستخدما بسبب كورونا

4000 تطبيق آندرويد يسرب الملايين من كلمات السر وأرقام الهواتف ورسائل المحادثة

اعرف السبب.. دعوى قضائية ترغم جوجل على دفع 5 آلاف دولار لكل مستخدم

بعد اختراق الملايين.. جوجل تزيل تحديثات Google Chrome الأخيرة

لحماية خصوصية مستخدميها.. جوجل ستحذف سجل المواقع ونشاط الويب تلقائيا

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-7-2020

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

تحدث في الحرم.. ظاهرة فلكية جديدة تشهدها السعودية

في ذكرى ميلاده.. صورة نادرة من زفاف سراج منير وميمي شكيب

ما هي الأعصاب القحفية الـ 12 وما وظيفة كل منها؟

رغم ارتفاع نسب الشفاء.. تحذير جديد من الصحة السعودية بشأن كورونا

AdvertisementS

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

خيانة عظمى.. عمدة اسطنبول يتعهد بعرقلة صفقة أردوغان والشيخة موزة

بتروتريد تمد فترة قراءة عدادات الغاز المنزلي.. لهذه الأسباب

أخبار التوك شو | مذيعة سي بي سي تكشف تفاصيل غرق شقيقتها.. أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

أغربها الجوع.. إشارات من الجسم تشير لتناولك الكثير من السكر

يتجاهلها 90 في المائة من الناس.. علامات مبكرة لسرطان الرئة

بدون جمهور.. الجبلاية تكشف مصير استضافة مصر لمباريات دوري الأبطال.. فيديو

أخبار الرياضة.. وزير التموين يحدد موعد الرد على الزمالك بشأن لقب نادي القرن.. والأهلي يستغنى عن أليو بادجي في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيب بشلل مؤقت.. ثعبان يهاجم طفلا خلال رحلة عائلية ويتركه في حالة حرجة

مرسيدس بنز اس كلاس 2021 تظهر فى شوارع دبى للاختبار.. صور

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة