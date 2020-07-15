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مرأة

طريقة عمل الجبنة الكوبايات السائلة في المنزل.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:12 ص
طريقة عمل الجبنة
طريقة عمل الجبنة الكوبايات السائلة
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آية التيجي
جميعنا نعشق تناول الجبنة السايحة، لذا قدمت لكم الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل الجبنة الكوبايات السائلة، وذلك بوصفة بسيطة وغير مكلفة، لذا إن كنت من عشاق هذا النوع من الجبنة فعليكم بمتابعة طريقة عمل الجبنة الكوبايات السائلة خطوة بخطوة.

وقت التحضير: 10 دقائق

ويمكن تحضير الجبنة الكوبايات السائلة كوجبة خفيفة على الفطور مع العيش الفينو او التوست، وسوف تنال إعجاب عائلتك واطفالك بالاخص، بالإضافة إلى أنها تتمتع بفوائد لما تحتويه على عناصر غذائية صحية.

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طريقة عمل الجبنة الكوبايات السائلة

مقادير طريقة عمل الجبنة الكوبايات السائلة

1 كوب زيت
1 كوب ماء
1 كوب لبن بودر
3 جبنه مثلثات
2 صفار بيض
عصرة ليمون

طريقة عمل الجبنة الكوبايات السائلة

1- نضع بالخلاط الماء والزيت، ونضربهم جيدا.

2- ثم ننزل بالبيض وعصرة الليمون ونضرب.

3- ثم نضيف الجبنة مثلثات وعليها اللبن البودرة بالتدريج حتي يصل للقوام المطلوب، وذلك بإستخدام كمية أكبر من مقدار اللبن البودرة.

واليكم الفيديو الذي يوضح خطوة بخطوة طريقة عمل الجبنة الكوبايات السائلة..
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