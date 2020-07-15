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مرأة

بالتايجر.. هاندة أرتشيل تلفت الأنظار بإطلالة صيفية على انستجرام

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:53 ص
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هاندة أرتشيل هي ترتدي ملابس صيفية؛ حيث اختارت ارتداء مايوه باللون التايجر، وعليه كاش مايوة باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها ورشاقتها بشكل كبير.

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فيما تركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث انها اكتفت بوضع طلاء الأظافر باللون الأحمر لتظهر بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Yaz yaz yaz ✨🌼

A post shared by Hande Erçel (@handemiyy) on

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