بالتايجر.. هاندة أرتشيل تلفت الأنظار بإطلالة صيفية على انستجرام

نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
فيما تركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث انها اكتفت بوضع طلاء الأظافر باللون الأحمر لتظهر بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
فيما تركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث انها اكتفت بوضع طلاء الأظافر باللون الأحمر لتظهر بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..