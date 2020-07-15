بالتايجر.. هاندة أرتشيل تلفت الأنظار بإطلالة صيفية على انستجرام

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هاندة أرتشيل

صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

فيما تركت

شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

ولم تتكلف

في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات، حيث انها اكتفت بوضع طلاء الأظافر باللون الأحمر لتظهر بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.

