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تعليم

انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:14 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
شهدت جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، انطلاق امتحانات السنوات النهائية، لـ٤ كليات هم "تجارة، والصيدلة. وطب الأسنان، وطب القصر العيني "، مع التزام كامل  بالإجراءات الاحترازية.

وشهدت امتحانات جامعة القاهرة على مدار الأيام الماضية، وتوزيع عدد من أدوات الوقاية على الطلاب، شملت كمامات وأكياس جيل معقم، وكتيب الدليل التوعوي لجامعة القاهرة عن فيروس كورونا المستجد، والذي صدر في مايو الماضي، بالإضافة إلى إرشادات عامة تحت عنوان في التباعد تحت عنوان في التباعد حياة.

وشملت  الإرشادات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، داخل اللجان، وضرورة الحضور المبكر قبل موعد الامتحان بساعة،  المحافظة على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وبدأت جامعة القاهرة امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم السبت الماضى 11 يوليو وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا، بداية من كبائن تعقيم على مداخل الكليات بالإضافة إلى توفير أعضاء الفرق الطبية لتوقيع مقياس الحرارة على الطلاب قبل الدخول للحرم الجامعى بجانب توزيع كمامات على الطلاب الذين اتلفت  الكمامة الخاصة بهم.

 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ  السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حدة، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.
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