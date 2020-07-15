انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية

شهدت جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، انطلاق امتحانات السنوات النهائية، لـ٤ كليات هم "تجارة، والصيدلة. وطب الأسنان، وطب القصر العيني "، مع التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.
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وشهدت امتحانات جامعة القاهرة على مدار الأيام الماضية، وتوزيع عدد من أدوات الوقاية على الطلاب، شملت كمامات وأكياس جيل معقم، وكتيب الدليل التوعوي لجامعة القاهرة عن فيروس كورونا المستجد، والذي صدر في مايو الماضي، بالإضافة إلى إرشادات عامة تحت عنوان في التباعد تحت عنوان في التباعد حياة.
وشملت الإرشادات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، داخل اللجان، وضرورة الحضور المبكر قبل موعد الامتحان بساعة، المحافظة على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.
وبدأت جامعة القاهرة امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم السبت الماضى 11 يوليو وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا، بداية من كبائن تعقيم على مداخل الكليات بالإضافة إلى توفير أعضاء الفرق الطبية لتوقيع مقياس الحرارة على الطلاب قبل الدخول للحرم الجامعى بجانب توزيع كمامات على الطلاب الذين اتلفت الكمامة الخاصة بهم.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس ، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات حضورية تحريرية لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ أعمال الإمتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وفقا لظروف كل جامعة على حدة، مع مد العام الجامعي حتى 15 سبتمبر المقبل.