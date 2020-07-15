القبس الكويتية: أمر بضبط وإحضار مبارك الدويلة على خلفية تسريبات القذافي

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قرارا بضبط وإحضار البرلماني السابق مبارك الدويلة على خلفية تسريبات تسجيلات خيمة القذافي.





وفي تصريح خاص لـ "القبس"، قال مصدر مطلع إن وزارة الداخلية استلمت البلاغ وستتحرك قوه أمنية بعد قليل لتنفيذ أمر الضبط.





وفي وقت سابق، أحال جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية النائب السابق مبارك الدويلة، والأمين العام السابق للحركة السلفية حاكم المطيري إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي على خلفية إتهامات عديدة وجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.





وكانت مصادر مطلعة أكدت لصحيفة القبس، أن جهاز أمن الدولة، استدعى النائب السابق مبارك الدويلة، يوم الاثنين، على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية من تسجيلات له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولقائه في أحد البرامج.



