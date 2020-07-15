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حوادث

أصحاب حتى في الموت.. نهر النيل يبتلع شابا حاول إنقاذ صديقه فغرقا سويا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
طلبت نيابة قسم الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية ، حول مصرع شابين في نهر النيل بمنطقة المنيب بالجيزة ، والاستماع للشهود في الواقعة للوقوف علي أسبابها وملابساتها.

وكشفت التحريات الأولية ، أن شابين لقيا مصرعهما غرقا، مساء أمس الثلاثاء، بعدما حاول أحدهما إنقاذ الآخر من الغرق في نهر النيل بمنطقة المنيب.

تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتعرض شابين للغرق في مياه نهر النيل بالمنيب.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتبين أنه أثناء قيام شاب يدعى "محمد.م" بالاستحمام في نهر النيل تعرض للغرق، وحاول صديقه إنقاذه إلا أنه لم يستطع، فغرقا معا

كما كشفت التحريات أن أحدهما قام بخلع ملابسه ونزل للإستحمام في النيل فغرق ولا توجد شبهة جنائية في وفاته ولحق به صديقه عندما حاول إنقاذه فلقى مصرعه هو الآخر غرقا لعدم إجادته السباحة.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال الجثتين ، بمياه النيل بالمنيب. 
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