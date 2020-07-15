حتى اليوم الختامي.. ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 180 ألفا و254 طنا بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 180 ألفا و 254 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء موضحًا إن إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة بلغت 226 ألفًا و683 فدانًا.





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وأكد محافظ أسيوط على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩".





وأوضح محافظ أسيوط إن عملية استلام الأقماح من المزارعين تتم بـ 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلًا على المزارعين، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة لأعمال التوريد والتي استمرت لمدة 3 أشهر حتي اليوم 15 يوليو 2020 والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة مشددًا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وفقًا للضوابط التي تم وضعها والتأكد من جودة وسلامة الأقماح الموردة.





وأضاف المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي يتم توريدها لمراكز التجميع والصوامع والمتابعة المستمرة لأي شكوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها بالتنسيق مع مديرية التموين للمتابعة الدورية وتذليل العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير المحدد لإنهاء عملية التوريد التي تسير حتى الآن بدون أية عقبات حيث هناك زيادة كبيرة في الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية.







