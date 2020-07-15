AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حتى اليوم الختامي.. ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 180 ألفا و254 طنا بأسيوط

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:55 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 180 ألفا و 254 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء موضحًا إن إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالمحافظة بلغت 226 ألفًا و683 فدانًا.

اقرأ أيضًا: 

وأكد محافظ أسيوط على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩".

وأوضح محافظ أسيوط إن عملية استلام الأقماح من المزارعين تتم بـ 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلًا على المزارعين، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة لأعمال التوريد والتي استمرت لمدة 3 أشهر حتي اليوم 15 يوليو 2020 والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة مشددًا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وفقًا للضوابط التي تم وضعها والتأكد من جودة وسلامة الأقماح الموردة. 

وأضاف المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي يتم توريدها لمراكز التجميع والصوامع والمتابعة المستمرة لأي شكوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها بالتنسيق مع مديرية التموين للمتابعة الدورية وتذليل العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة حتى نهاية اليوم الأخير المحدد لإنهاء عملية التوريد التي تسير حتى الآن بدون أية عقبات حيث هناك زيادة كبيرة في الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توريد 32 ألفا و559 طن قمح وحصاد 150 ألف فدان في أسيوط

توريد 133 ألفا و378 طن قمح لمراكز التجميع والصوامع حتى اليوم بأسيوط

توريد 151 ألفا و751 طن قمح وحصاد 226 ألف فدان حتى اليوم بأسيوط

توريد 166 ألفا و241 طن قمح لصوامع وشون أسيوط

محافظ أسيوط: 27 مركز تجميع وصومعة تستقبل 172 ألفا و337 طن قمح حتى اليوم

توريد 179 ألفا و419 طن قمح لصوامع ومراكز التجميع بأسيوط

ترشيحاتنا

بفستان أحمر .. أروى تخطف الأنظار على البحر

زملاؤه سخروا منه.. سيارة محمد فوزي تفسد رحلته وتضعه في موقف محرج

الأهلي يبدأ غدًا إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإقتصادية بسبب لافتات نادي القرن

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

مع العيلة في رأس البر.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها في المصيف

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

حبوب اللقاح كلمة السر.. علماء يكتشفون سبب انخفاض عدد الإصابات بـ كورونا

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتياطات مشددة.. مطار يستخدم روبوتات بالأشعة فوق البنفسجية للوقاية من كورونا

بإطلالة صيفية.. إيمان العاصي تتألق فى أحدث ظهور لها

امرأة خارقة.. تغلبت على كورونا بعد نجاتها من السرطان ومحاولة قتل وحادث طائرة