اللولب وسيلة آمنة وفعالة لمنع الحمل 99%.. تعرفي على أنواعه وآثاره الجانبية.. وفي هذه الحالات لا ينصح بتركيبه.. وهل يمكن لجسم المرأة أن يطرده

وسيلة آمنة فعالة للسيدات في منع حدوث الحمل

أنواع مختلفة من اللولب يحددها الطبيب حسب طبيعة جسم المرأة

فوائد تركيب اللولب.. وفي هذه الحالات لا ينصح بتركيبه

آثار جانبية تظهر لدى السيدات عند تركيب اللولب

في هذه الحالات يقوم جسم المرأة بطرد اللولب



تبحث جميع النساء عن وسيلة آمنة لمنع الحمل ، وبالأخص في بداية الزواج دون ان تؤثر عليها مستقبلا وتمنع الحمل بشكل نهائي أو تتسبب في أضرار على الصحة الإنجابية الخاصة بالمرأة .



وعلقت الدكتورة إيمان علي استشاري النساء والتوليد وتأخر الحمل والحقن المجهري، أن الرحمي يمكنه تنظيم النسل على المدى الطويل من خلال منع الحمل. اللولب الرحمي يمكنه تنظيم النسل على المدى الطويل من خلال منع الحمل.



وتابعت إيمان علي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان وتابعت إيمان علي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اللولب هو جهاز صغير على شكل حرف “T” يتم إدخاله في الرحم و عند إدخاله، يتم طي طرفي “T” إلى أسفل، ولكنها بعد ذلك تفتح لتشكيل الجزء العلوي من “T”..

وأوضحت إيمان علي، أن اللولب جهاز يفتح داخل الرحم مع قاعدة T فقط فوق عنق الرحم ونهايات T تمتد أفقيا عبر الرحم، أما القطعة القصيرة من الخيوط الطرفية في اللولب تمتد من خلال عنق الرحم إلى المهبل.



وأشارت إيمان علي، إلى أن اللولب متصل بسلسلة، ووجود هذه السلسلة سيجعل المرأة تتأكد من أن اللولب لا يزال في الرحم، حيث ان الطبيب يختار نوع اللولب المناسب والأمثل لطبيعة جسم المرأة.



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وأضافت إيمان علي، أن اللولب يعطى نسبة أمان تصل الى 99%؛ حيث أن أقل من 1 في المائة من النساء اللاتي يستخدِمن اللولب النحاسي سيحمِلْن خلال العام الأول من الاستخدام القياسي، وحتى مع مرور الوقت، سيظل خطر حدوث حمل في حالة النساء اللاتي يستخدِمْن اللولب النحاسي منخفضًا.



ومن جانبها صرحت إيمان علي، انه في حالة الحمل أثناء استخدام اللولب النحاسي، فأنتِ أكثر عرضةً لـ الحمل خارج الرحم، وينبغي يزال اللولب من مكانه عند حدوث الحمل؛ حيث ان هناك احتمالية 50٪ من حالات الحمل تنتهي بالإجهاض إذا كان اللولب مازال معلقا، لذلك يجب ملاحظة مع علامات أو أعراض الحمل أثناء تركيب اللولب.



انواع اللولب





وتابعت الدكتورة إيمان علي، ان هناك العديد من انواع اللولب ، حيث يختار الطبيب منها ما يتناسب مع حالة كل امرأة، ومن ابرز انواع اللولب تشمل :





1- اللولب النحاسى( Cu IUD):



ويمكن استعماله لفترة تصل إلى 10 سنوات، ويعمل على منع تخصيب البويضة بالحيوانات المنوية.





2- اللولب الهرمونى(IUSD) :



ويحتوي على هرمون Progesteron د، حيث يمكن استعماله لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وتعمل الهرمونات على إضعاف بطانة الرحم ومنع زرع الجنين بها.



فوائد تركيب اللولب





وأكدت استشاري النساء والتوليد، أن اللولب يمكن ان يوفر للمرأة عدة فوائد، ومن بينها ما يلي:







1- عدم الحاجة في الامتناع عن العلاقة الزوجية كوسيلة لمنع الحمل.





2- يمكن استخدامه لفترة تصل إلى 10 أعوام.





3- يمكن إزالته في أي وقت.









4- يمكن استخدامه خلال الرضاعة الطبيعية

5- يمكن استخدامه لمنع الحمل الطارئ إذا تم إدخاله خلال خمسة أيام بعد ممارسة العلاقة الزوجية دون وقاية.



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حالات لا ينصح بتركيب اللولب لها









1- ظهور الأورام الليفية، التي تؤثر في وضع لولب باراجارد أو في الاحتفاظ به.



2- حدوث عدوى في الحوض، مثل مرض التهاب الحوض (PID).



3- الإصابة بسرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم.



4- عند حدوث نزيف مهبلي مجهول السبب.



وأكدت إيمان على، أن هناك بعض الحالات الخاصة للسيدات لا ينصح باستخدام اللولب فيها وتجنبه تماما، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي :1- ظهور الأورام الليفية، التي تؤثر في وضع لولب باراجارد أو في الاحتفاظ به.2- حدوث عدوى في الحوض، مثل مرض التهاب الحوض (PID).3- الإصابة بسرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم.4- عند حدوث نزيف مهبلي مجهول السبب.

5- تعاني المرأة من حساسية تجاه أيٍ من مكونات اللولب.





6- إصابة المرأة باضطراب يسبب تراكم كميات كبيرة من النحاس في الكبد والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى (مرض ويلسون) ( اللولب النحاسى فقط).



7- لا يوفر اللولب حماية من الأمراض المنقولة جنسيًّا (STIs). 7- لا يوفر اللولب حماية من الأمراض المنقولة جنسيًّا (STIs).



آثار جانبية لتركيب اللولب





وأشارت، إيمان علي، إلى ان تركيب اللولب قد يوفر حماية كاملة للنساء من حدوث الحمل بنسبة تصل إلى 99%، وبالرغم من ذلك بإن له بعض الآثار الجانبية المرتبطة باللولب، وتشمل :





1- النزيف بين الدورات الشهرية (لا يحدث مع اللولب الهرمونى).





2- تقلُّصات مؤلمة وزيادة آلام الحيض (يمكن أن تساعد وسادات التسخين في تخفيف تلك التشنجات).





3- زيادة كمية وأيام الحيض(لا يحدث مع اللولب الهرمونى).



النساء الأكثر عرضة لـ طرد اللولب من الرحم





وأوضحت إيمان علي، انه من الممكن لبعض الأجسام من السيدات ان يقوم بـ طرد اللولب من الرحم ، و قد لا تشعرين بالطرد إذا حدث، وفي هذه الحالة تكون هذه النساء أكثر عرضةً لـ طرد اللولب من الرحم، ومن أبرز هذه الحالات :





1- من لم يسبق لكِ الحمل نهائيًّا (لايفضل استخدامه لمن لم يسبق لها الحمل).



