اللولب وسيلة آمنة وفعالة لمنع الحمل 99%.. تعرفي على أنواعه وآثاره الجانبية.. وفي هذه الحالات لا ينصح بتركيبه.. وهل يمكن لجسم المرأة أن يطرده

وتابعت الدكتورة إيمان علي، ان هناك العديد من انواع اللولب، حيث يختار الطبيب منها ما يتناسب مع حالة كل امرأة، ومن ابرز انواع اللولب تشمل :
1- اللولب النحاسى( Cu IUD):
ويمكن استعماله لفترة تصل إلى 10 سنوات، ويعمل على منع تخصيب البويضة بالحيوانات المنوية.
2- اللولب الهرمونى(IUSD) :
ويحتوي على هرمون Progesteron د، حيث يمكن استعماله لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وتعمل الهرمونات على إضعاف بطانة الرحم ومنع زرع الجنين بها.
فوائد تركيب اللولب
وأكدت استشاري النساء والتوليد، أن اللولب يمكن ان يوفر للمرأة عدة فوائد، ومن بينها ما يلي:
1- عدم الحاجة في الامتناع عن العلاقة الزوجية كوسيلة لمنع الحمل.
2- يمكن استخدامه لفترة تصل إلى 10 أعوام.
3- يمكن إزالته في أي وقت.
4- يمكن استخدامه خلال الرضاعة الطبيعية.
5- يمكن استخدامه لمنع الحمل الطارئ إذا تم إدخاله خلال خمسة أيام بعد ممارسة العلاقة الزوجية دون وقاية.
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حالات لا ينصح بتركيب اللولب لها
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حالات لا ينصح بتركيب اللولب لها
وأكدت إيمان على، أن هناك بعض الحالات الخاصة للسيدات لا ينصح باستخدام اللولب فيها وتجنبه تماما، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي :
1- ظهور الأورام الليفية، التي تؤثر في وضع لولب باراجارد أو في الاحتفاظ به.
2- حدوث عدوى في الحوض، مثل مرض التهاب الحوض (PID).
3- الإصابة بسرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم.
4- عند حدوث نزيف مهبلي مجهول السبب.
1- ظهور الأورام الليفية، التي تؤثر في وضع لولب باراجارد أو في الاحتفاظ به.
2- حدوث عدوى في الحوض، مثل مرض التهاب الحوض (PID).
3- الإصابة بسرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم.
4- عند حدوث نزيف مهبلي مجهول السبب.
5- تعاني المرأة من حساسية تجاه أيٍ من مكونات اللولب.
6- إصابة المرأة باضطراب يسبب تراكم كميات كبيرة من النحاس في الكبد والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى (مرض ويلسون) (اللولب النحاسى فقط).
7- لا يوفر اللولب حماية من الأمراض المنقولة جنسيًّا (STIs).
7- لا يوفر اللولب حماية من الأمراض المنقولة جنسيًّا (STIs).
آثار جانبية لتركيب اللولب
وأشارت، إيمان علي، إلى ان تركيب اللولب قد يوفر حماية كاملة للنساء من حدوث الحمل بنسبة تصل إلى 99%، وبالرغم من ذلك بإن له بعض الآثار الجانبية المرتبطة باللولب، وتشمل :
1- النزيف بين الدورات الشهرية (لا يحدث مع اللولب الهرمونى).
2- تقلُّصات مؤلمة وزيادة آلام الحيض (يمكن أن تساعد وسادات التسخين في تخفيف تلك التشنجات).
3- زيادة كمية وأيام الحيض(لا يحدث مع اللولب الهرمونى).
النساء الأكثر عرضة لـ طرد اللولب من الرحم
النساء الأكثر عرضة لـ طرد اللولب من الرحم
وأوضحت إيمان علي، انه من الممكن لبعض الأجسام من السيدات ان يقوم بـ طرد اللولب من الرحم، و قد لا تشعرين بالطرد إذا حدث، وفي هذه الحالة تكون هذه النساء أكثر عرضةً لـ طرد اللولب من الرحم، ومن أبرز هذه الحالات :
1- من لم يسبق لكِ الحمل نهائيًّا (لايفضل استخدامه لمن لم يسبق لها الحمل).
2- تعانين من دورة شهرية غزيرة أو طويلة المدة.
3- تتعرَّضين لألم الحيض الشديد.
4- شهدتِ طرد اللولب الرحمي من قبل.
5- إدخال اللولب الرحمي بعد الولادة مباشَرةً.
3- تتعرَّضين لألم الحيض الشديد.
4- شهدتِ طرد اللولب الرحمي من قبل.
5- إدخال اللولب الرحمي بعد الولادة مباشَرةً.