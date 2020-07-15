بعد خيانة زوجته.. كل ما تريد معرفته عن علاقة ويل سميث وأنجلينا جولي..صور

منذ اعتراف الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث بخيانة زوجها النجم العالمي ويل سميث ، انتفضت السوشيال ميديا تضامنا مع النجم الاسمر الذي يرونه واحدا من أفضل ممثلي هوليوود ورجل رائع لا يستحق الخيانة .





وعلى مدار الأيام الماضية، تصدر ويل سميث تريند بمواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث بمحرك جوجل لتنتشر صورة جمعت بينه وبين النجمة العالمية انجلينا جولي وهما في البحر سويا ويستمعات باوقتاهما ليظن البعض ان كانت هناك علاقة غرامية بين النجمين العالميين.





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وحقيقة الأمر ، أن تلك الصورة التقطت لـ " ويل سميث" و" انجلينا جولي" أثناء الترويج لفيلمها الكرتوني shark tale الذي شاركا فيه بأدائهما الصوتي.





اعترفت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث إنها منذ 4 سنوات ونصف بدأت صداقة مع أوغست السينا وأصبحا أصدقاء جيدين حقا وبدأ كل شيء معه يحتاج فقط إلى بعض المساعدة".





كما قالت "جادا بينكيت" خلال برنامج " Red Table Talk" إنه بعد انفصالها من زوجها ويل سيمث ومع مرور الوقت دخلت في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا".



