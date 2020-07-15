بـ ١٣٠ ألف جنيه.. كيفية التقديم على مدفن بوادي الراحة والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول علي مدفن مساحته ٢٠ متر بجبانات "وادي الراحة" التي أقامتها المحافظة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق ( القطامية - العين السخنة) وذلك خلال الفترة من 1 / 7 / 2020 وحتى 30 / 9 / 2020.
وفيما يلي يرصد لكم «صدى البلد» جميع المعلومات عن الاسعار وطريقة التقديم والشروط والأوراق المطلوبة:
- التخصيص للمدفن مقابل ١٣٠ ألف جنيه تسدد بأحدى الطريقتين:-
سداد المبلغ بالكامل دفعة واحده :-
يتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد وإستيفاء المستندات المطلوبة .
السداد علي دفعات يتم كالآتى :-
يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25 % من إجمالى المبلغ ( 32.500 جنيه ) ثم تسديد باقى المبلغ على ثلاث شهور متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر ، الدفعة الثانية في شهر نوفمبر ، الدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020 ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والإطلاع على أصول المستندات.
يضاف مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة القطعة المميزة ( سواء على شارع عمومي أو ناصية ) تسدد فورًا في حالة الإستلام الفوري ، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات .
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شروط التقديم والمستندات المطلوبة :-
- إستيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة
- بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.
- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة .
- ألا يكون قد سبق ( للزوج / الزوجة ) الحصول علي مدفن من محافظة القاهرة .
- أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق .
مكان التقديم :
تقديم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة (اضغط هنا) .
ومرفق بها المستندات المطلوبة بصيغة pdf ، علي أن يتم تقديم الأصول عند الإستلام .
أولويه التخصيص طبقًا لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط .
أماكن السداد المسموح بها :
بكروت الدفع البنكية من خلال الموقع الإلكتروني .
أو من خلال مقرات فورى بلس .
ملاحظات:
قيمه الطلب ٥٠٠ جنيه لا يسترد ، علما بأنه لن يعتد بأى طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب إستيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني .
البيانات المدرجة بالطلب المقدم تكون على مسئولية مقدم الطلب ، والمحافظة غير مسئولة عن إدراج أى بيانات خاطئة أثناء التسجيل.
في حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقًا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أى مسئولية مالية أو قانونية.