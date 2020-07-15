أبو هشيمة: الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحد الأحزاب خلف القيادة السياسية

أشاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جهود الأحزاب السياسية في تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ معًا .





وقال أبو هشيمة في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر للإعلان عن الشطي النهائي للأحزاب السياسية المشاركة في القائمة، أن الجميع تحملوا المسئولية في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري.





وأضاف أبو هشيمة، أري أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحد الأحزاب والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية لدعمها والتصدى لكافة المؤامرة التي تحاق بها .



