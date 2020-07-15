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برلمان

أبو هشيمة: الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحد الأحزاب خلف القيادة السياسية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:48 م
اجتماع القائمة الوطنية
اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر
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ماجدة بدوى / عدسة : كيرلس صلاح
أشاد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جهود الأحزاب السياسية في تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ معًا .

وقال أبو هشيمة في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر للإعلان عن الشطي النهائي للأحزاب السياسية المشاركة في القائمة، أن الجميع تحملوا المسئولية في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري.

وأضاف أبو هشيمة، أري أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود وتوحد الأحزاب والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية لدعمها والتصدى لكافة المؤامرة التي تحاق بها .

ويحضر الاجتماع كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، واللواء محمد على بلال حزب حماة الوطن، وأسامه بديع ممثلا عن حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس على عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
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