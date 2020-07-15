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أخبار البلد

استاذ موارد مائية: إعلان ملء سد النهضة يعنى إلغاء المفاوضات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:29 م
سد النهضة
سد النهضة
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أمينة الدسوقى

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إعلان إثيوبيا عن بدء الملء الأولي لسد النهضة، يعد تصريح استفزازى سياسي هدفه تهدئة الرأى العام الأثيوبي الداخلى، لافتا إلى أن هذا الإعلان بمثابة إلغاء المفاوضات.

وتابع شراقي فى تصريح لصدى البلد، أن إثيوبيا انتهكت وخالفت كافة الاتفاقيات الدولية بما فيها القمة الأفريقية الأخيرة التى تمت تحت رعاية الاتحاد الافريقي والتى تعهدت فيها الدول الثلاث بما فيها أثيوبيا بعدم اتخاذ أى إجراء يضر بسير  مفاوضات سد النهضة.

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وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة الاثيوبي ليس له أى فوائد على الشعب الأثيوبي كما أنه سيكون عبارة عن سد سياحى، قائلا: ستواجه الحكومة الإثيوبية اعتراضات كثيرة من الشعب نتيجة عدم وجود الفوائد المرجوة من بناء هذا السد.

وأوضح شراقي قائلا:" وجود تجمع للمياه فى بحيرة سد النهضة من الناحية العلمية جاء بسبب غزارة الأمطار، وبنهاية الشهر ستمر المياه من فوق السد، لأن الفتحات الموجودة بسد النهضة لا تسطيع أن تمرر تلك الكميات الكبيرة".

وكان قد أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن بدء الملء الأولي لسد النهضة. 

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