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ديني

هاني الحسيني: درست المقامات على يد الموسيقار حلمي أمين.. والقراء القدامى أكثر حظا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:11 م
هاني الحسيني
هاني الحسيني
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محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ هاني الحسيني، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إنه درس المقامات المقامات على يد الموسيقار حلمي أمين، ونصحني بضرورة التعايش مع الآية التي أتلوها.


وأضاف «الحسيني» في حواره مع «صدى البلد»، أن قراء القرآن القدامى كانوا أكثر حظًا، لأنهم لا يزالون إلى الآن يؤثرون في الناس، مؤكدًا أن الله تعالى حينما يصطفي إنسانًا يسمع صوته للعالمين.


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وأشار إلى أن القراء القدامى كانوا مخلصين لله تعالى، فكانوا يقرأون القرآن للقرآن فقط، فكانوا محبين لكتاب الله تعالى، ولذلك فتح الله تعالى عليهم، ولم يكن لديهم الإمكانات الموجودة حاليًا من المؤثرات الصوتية التي تفعلها التكنولوجيا الحديثة.

 

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