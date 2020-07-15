مصر تطلب إيضاحا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن بدء ملء سد النهضة

ردًا على استفسارات صحفية اتصالًا بما تردد إعلاميًا عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكدًا على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.
في أول ردٍ سوداني على إثيوبيا، أعلنت وزارة الري السودانية عن عقد اجتماع عاجل لبحث الإعلان الإثيوبي عن بدء الملء الأول لسد النهضة، في مخالفة من إثيوبيا واضحة للمقررات الأممية وكافة الإعلانات اللاحقة.
وسبق أن أعلن اليوم وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بشكل رسمي عن بدء الملء الأولي لسد النهضة.
وذكرت التقارير الإخبارية، أن وزير المياه والري الإثيوبي أعلن بدء ملء سد النهضة وتخزين المياه في سد النهضة بعد فشل المفاوضات.
وفي سياق متصل أرسل السودان تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وسبق أن سربت وسائل إعلام إثيوبية ماقالت إنه تطور كبير ، إذ قررت الحكومة الحالية بدء الملء دون التوصل لإتفاق مع دولتي مصر والسودان، وإن ذلك جرى في 8 يوليو الجاري الأسبوع الماضي، ليخرج بعدها وزير الخارجية الإثيوبي ينفي ذلك، ثم يعود اليوم وزير الري ويعلن البدء في الملء رسميًا.