فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس





وظهرت أنجلينا في لوك مميز محتشم ، حيث تألقت بفستان أبيض واسع بأكمام ، مع حزام بني على الخصر ، وسليبر بنفس اللون .









وظهرت أنجلينا جولي برفقة ابنها باكس يتجولان في لوس أنجلوس ، ويرتديان الكمامات القماشية ، للوقاية من فيروس كورونا التاجي .









وبحسب صحيفة ديلي ميل ، فقد شوهد النجم براد بيت في منزل أنجلينا خلال الفترة الماضية ، ومازالت دعوى الطلاق قائمة بينهما بعد انفصال الثنائي في سبتمبر 2016 .