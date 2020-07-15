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مرأة

فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:57 م
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
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رشا عوني
تألقت النجمة العالمية أنجلينا جولي في أحدث ظهور لها هذا الأسبوع في جولة برفقة ابنها باكاس " 15 عامًا" في لوس أنجلوس بأمريكا .
 

وظهرت أنجلينا في لوك مميز محتشم ، حيث تألقت بفستان أبيض واسع بأكمام ، مع حزام بني على الخصر ، وسليبر بنفس اللون . 


وظهرت أنجلينا جولي برفقة ابنها باكس يتجولان في لوس أنجلوس ، ويرتديان الكمامات القماشية ، للوقاية من فيروس كورونا التاجي . 


وبحسب صحيفة ديلي ميل ، فقد شوهد النجم براد بيت في منزل أنجلينا خلال الفترة الماضية ، ومازالت دعوى الطلاق قائمة بينهما بعد انفصال الثنائي في سبتمبر 2016 . 
فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس
فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس
فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس
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فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس

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