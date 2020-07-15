فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس

تألقت النجمة العالمية أنجلينا جولي في أحدث ظهور لها هذا الأسبوع في جولة برفقة ابنها باكاس " 15 عامًا" في لوس أنجلوس بأمريكا .
وظهرت أنجلينا في لوك مميز محتشم ، حيث تألقت بفستان أبيض واسع بأكمام ، مع حزام بني على الخصر ، وسليبر بنفس اللون .
وظهرت أنجلينا جولي برفقة ابنها باكس يتجولان في لوس أنجلوس ، ويرتديان الكمامات القماشية ، للوقاية من فيروس كورونا التاجي .
وبحسب صحيفة ديلي ميل ، فقد شوهد النجم براد بيت في منزل أنجلينا خلال الفترة الماضية ، ومازالت دعوى الطلاق قائمة بينهما بعد انفصال الثنائي في سبتمبر 2016 .