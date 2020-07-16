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تكنولوجيا

تسريب سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A72 5G.. صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:01 ص
هاتف Oppo A72 5G
هاتف Oppo A72 5G
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شيماء عبد المنعم
رصد رمز نموذج رياضي لهاتف ذكي جديد من شركة أوبو، يحمل رقم الإصدار PDYM20، على قاعدة بيانات الوكالة التنظيمية الصينية للاتصالات TENAA، في وقت سابق من الشهر الجاري

و كان من المفترض أن يكون هاتفًا ذكيًا من سلسلة Reno، ولكن ظهر الهاتف على موقع China Telecom، يحمل الاسم Oppo A72 5G.

وذكر موقع "gsmarena" التقني، ان القائمة تتضمن أيضًا صور ومواصفات Oppo A72 5G، حيث سيدعم هاتف أوبو الذكي شبكات اتصال الجيل الخامس 5G ، مع شريحتي اتصال مزدوجة SIM.


وحسب التسريبات، سيأتي هاتف Oppo A72 5G، بشاشة بقياس 6,5 بوصة، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش في شكل ثقب في الزاوية العلوية اليسري مخصص لكاميرا السيلفي، والتي ستأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

وعلى ظهر الهاتف، يوجد كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل، والكاميرا الثانية بمستشعر بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل، وسيحتوي جهاز Oppo A72 5G، على زر صوت على الجانب الأيسر مع فتحة بطاقة SIM، وزر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف.

وسيتم تشغيل هاتف A72 5G، بواسطة معالج من ميدياتك   MT6853V،  مقترنا بـ 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، بالإضافة إلى  128 جيجابايت لسعة التخزين الداخلية، ووفقا لشركة China Telecom، سيتوفر الهاتف بسعر يعادل 240 دولارا أمريكيا.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف A72 5G مع بطارية بسعة 4040 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط .
Oppo A72 5GOppo A72 5G
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