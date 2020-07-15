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برلمان

برلمانى: قانون التخطيط الموحد يمنح المحافظين سلطة أكبر ويجعل المواطن شريكا في خطط التنمية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:24 م
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
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فريدة محمد- ماجدة بدوي
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اللجنة ستناقش الأسبوع القادم قانون التخطيط العام للدولة على مدار ٦ جلسات ، مؤكدًا أهمية القانون التى تأتى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضاف أن القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، حيث يراعي القانون أحدث التطورات العالمية فى مجال التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والتخطيط العمرانى.

وأشار وكيل لجنة الخطة الي أن مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

وقال سالم  أن القانون سيعطى سلطة أكبر للمحافظين فى إطار اللامركزية، فى ضوء جهود الدولة فى العمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة، كما سيعطى القانون فرصة للمواطن للاشتراك فى وضع الخطط فى إطار اتباع مبدأ التخطيط بالمشاركة مما يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية بالدولة.
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