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أخبار العالم

الكشف عن نتيجة مسحة كورونا الثانية للرئيس البرازيلي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الأربعاء، عن استمرار إيجابية تحاليل كورونا للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. 

ووفقا لشبكة "سي ان ان" فإن الإختبار الجديد الذي أجراه الرئيس البرازيلي، أثبت استمرار إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وأعلنت ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المصاب بفيروس كورونا المستجد، السبت الماضي، أن نتائج اختبار فيروس كورونا لها ولابنتها جاءت سلبية.

وبحسب وكالة رويترز، فقد نقلت جدة ميشيل إلى المستشفى ووضعت على جهاز للتنفس الأسبوع الماضي، ولميشيل ابنتان إحداهما من الرئيس.

وكان الرئيس بولسونارو كشف أن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، وقال إنه تم عزله صحيا في الوقت الذي يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي لم تثبت فاعليته
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