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برلمان

برلماني يقترح إلغاء رسوم الباص والأنشطة من مصاريف المدارس الخاصة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:58 م
رسوم الباص
رسوم الباص
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أحمد أيمن
اقترح النائب رضا حجازي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلغاء رسوم "الباص" والأنشطة من مصروفات المدارس الخاصة، وذلك لحل أزمة ارتفاع المصروفات وشكاوى أولياء أمور الطلاب خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مصر، والتي أثرت على دخل الكثير من المواطنين. 

وطالب حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بترحيل رسوم الباص والأنشطة الخاصة بالترم الثاني والتي دفعها الأهالي قبل قرار تعليق الدراسة بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب من خطر الإصابة به، إلى العام الدراسي الجديد بحيث يتم خصم هذه الرسوم من المصروفات الجديدة.


وأكد النائب على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة بما أن الطرفان تضررا من تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن الوضح سيتضح أكثر بعد الإعلان رسميا عن خطة العام الدراسي الجديد ومناقشة أزمة المصروفات الخاصة مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ونوه إلى أن المدارس الخاصة لن تعترف بتعليق الدراسة وبقاء الطلاب في المنزل، لكنها ستعترف باعتماد شهادة انتهاء العام الدراسي (الشهادة نظير المصاريف)، نظرا لوجود بدائل لتعليم الطلاب والتواصل معهم في منازلهم عبر الإنترنت.   
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