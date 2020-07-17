مصنع الرجال.. الكلية الحربية وبناء المقاتل.. اختيار الطلاب وفق لمحددات علمية وبدنية وصحية ونفسية.. واستخدام أحدث الأساليب العالمية في التعليم والتدريب

الشروط الخاصة للقبول





الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع70 % فأكثر .





الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى "الرياضيات – العلوم" وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر وأن يجيد الطالب "السباحة".





الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65 % فأكثر .





الكلية الفنية العسكرية

قبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "علمى" والشهادات المعادلة من القسم العلمى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.





كلية الدفاع الجوى

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.





كلية الطب للقوات المسلحة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى "شعبة العلوم فقط" وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 97% فأكثر.









المعهد الفني للقوات المسلحة

فيقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة "الرياضيات - العلوم" والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمى ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام "ثلاث – خمس" سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات "الميكانيكا– الكهرباء" فقط





ويقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط , وطبقا للشروط والتخصصات والشُعب التى تُقبل بالمعهد , كما يقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة فى المجالين "الهندسى والتكنولوجى" بشرط ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام ثلاث سنوات.





وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 22 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط , وألا يزيد السن عن 23 سنة للطلبة المقيدين فى الدراسات الأعلى , وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر , والثانوية الصناعية 75% فأكثر.





الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا كالآتى :





الكلية الحربية

تقبل التخصصات الآتية : تربية رياضية / تجارة/ حقوق / زراعة , لغات " إنجليزى / عبرى / روسى / فرنسى / صينى" علوم "جميع التخصصات" حاسبات وتكنولوجيا المعلومات ألسن "جميع التخصصات" لغات وترجمة "جميع التخصصات"- إقتصاد وعلوم سياسية - الإعلام والصحافة - الآداب "إعلام – علم نفس" بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى وألا يزيد السن فى 1/11/2020 عن 24 سنة وأن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل الجامعى فى عام 2020 أو عام 2019 فقط وتكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين ميلادى .





الكلية البحرية

تقبل تخصصات الهندسة "هندسة الحاسبات / هندسة كهرباء قوى / هندسة ميكانيكا قوى / هندسة الإتصالات والإلكترونيات / هندسة ميكاترونيك / هندسة بحرية " بناء سفن " / تخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو " ولا يتم قبول خريجى الأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص "هندسة بحرية وبناء سفن" فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول فأعلى , وألا يزيد السن في 1/11/2020 عن 25 سنة .





تخصصات العلوم

"علوم فلك / علوم أرصاد جوية / علوم فضاء / علوم فيزياء / علوم رياضيات / علوم حاسبات / علوم كيمياء / علوم بحار" تخصصات التربية "فيزياء / كيمياء / رياضيات" بالإضافة إلى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات , بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى وألا يزيد السن ف 1/11/2020 عن 24 سنة , وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية عامين ميلادى .





فتح باب القبول

سيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة "فقط" إعتبارًا من يوم السبت 18/7/2020.





ونظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة المتقدمين للإلتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ومنعأ للإنتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على الإنترنت " tansiq.mod.gov.eg " إعتبارًا من يوم السبت 11/7/2020 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد , كما سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الإختبارات .





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الشروط العامة للقبول:

= أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس





= ألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى





= أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعى بشرط أن تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 ( فقط )





= أن يكون الطالب مقيدًا بأحدى الجامعات او المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق





= ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف





= أن يكون الطالب حسن السير والسلوك





= أن يكون غير متزوجًا أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكرى





= ألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية





= ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية , وألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم "عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى"





= أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية





= أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار





= أن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد على ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز





= أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وكذلك اختبار المعلومات العامة





= أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى "اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى"





= أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة" ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع





= أن يتقدم طالب الإلتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية





= أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس "المعاهد العليا – الأكاديميات".





= أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الاقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى





= يسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط , إجتياز السباحة شرط خاص بإختبارات الكلية البحرية.



