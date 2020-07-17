مصنع الرجال.. الكلية الحربية وبناء المقاتل.. اختيار الطلاب وفق لمحددات علمية وبدنية وصحية ونفسية.. واستخدام أحدث الأساليب العالمية في التعليم والتدريب

الكلية الحربية:
= يتم الاختبار بواسطة لجنة مشكلة من مديري الكليات والمعاهد العسكرية وأداء الاختبارات
= يتم مراعاة اختيار الطلبة من كل فئات وطوائف المجتمع ومن جميع المستويات الاجتماعية
= تعمل على إعادة بناء شخصية الطالب المقاتل ليكون على أعلى درجات الصبر والجلد وقوة التحمل
= تعمل على تنمية الوعي الديني والأمني وبث روح الولاء والانتماء تجاه الوطن في ظل التحديات والتهديدات
= انتقاء وفرز الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية طبقًا لمحددات علمية وبدنية وصحية ونفسية
الكلية الحربية أحد أعرق صروح العسكرية المصرية، فهي مصنع الرجال وعرين الأبطال والقلب النابض لقواتنا المسلحة الباسلة من أبنائها الأوفياء من فرسان العسكرية المصرية، والذين أقسموا على الذود والدفاع عن ثرى مصرنا المقدس مهما كلفهم الأمر من تضحيات، منفذين دائمًا لشعارهم الواجب الشرف الوطن.
هم أقوياء في الحق، فرسان في الخلق، أمناء في المسئولية، جاهزون للزود بأرواحهم ودمائهم تجاه وطنهم مصر، درع واقية تحمي الأرض، وتصون العرض، يؤدون الواجب لأنه حق مصر عليهم، متمسكون بالشرف، يبذلون كل غالٍ ونفيس في سبيل الوطن ليحيا دائما، إنهم أبطال وطلبة الكلية الحربية.
وتعمل الكلية الحربية على إعادة بناء شخصية الطالب المقاتل ليكون على أعلى درجات الصبر والجلد وقوة التحمل مع تنمية الوعي الديني والأمني وبث روح الولاء والانتماء تجاه الوطن في ظل التحديات والتهديدات وتداعيات الأوضاع الحالية.
كما أن هناك اهتماما من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بالكلية الحربية لأنها هى المنبع الذى يتخرج منه سنويًا ضباط جدد يقودون وحداتهم الفرعية الصغرى نحو مستقبل مشرق للقوات المسلحة، ويتنوع دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية الحربية فى جميع المجالات.
انتقاء الطلبة للانضمام للكلية الحربية
يتم انتقاء وفرز الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية منها الكلية العسكرية طبقًا لمحددات علمية وبدنية وصحية ونفسية تتم من خلال مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والمراكز والإدارات التخصصية بالقوات المسلحة لتأكيد الرغبة الحقيقية للطالب في الانضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية، وتتم مراعاة النزاهة والمساواة في اختيار الطلبة الجدد للانضمام لجميع الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.
والمعيار الأساسي في الاختيار هو كفاءة الطالب ونجاحه في الاختبارات المختلفة والاختبارات التفصيلية لكليات "الطب – الفنية العسكرية" والوزن النسبي للدرجات التي تؤهله للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.
ولا يوجد لا أساس لأي محسوبية أو وساطة في الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وإنما يتم الاختبار بواسطة لجنة مشكلة من مديري الكليات والمعاهد العسكرية، وأداء الاختبارات السابق الإشارة إليها بحيث يتم قبول أفضل الطلبة المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، كما يتم مراعاة اختيار الطلبة من كل فئات وطوائف المجتمع المصري ومن جميع المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.
فترة الإعداد العسكري للطلاب الجدد
إن الغرض الرئيسي لفترة الإعداد العسكري للطلاب الجدد هو بناء الشخصية العسكرية للطالب، كما أن أهم الإجراءات فى هذه الفترة هي بناء شخصية الطالب المقاتل وتحويله تدريجيا من طالب مدنى إلى فرد مقاتل ذى مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية.
كما يتم ثقل الطالب فكريا بزيادة روح الولاء والانتماء لمصر والقوات المسلحة من خلال لقاءات وندوات مع كبار رجال الدولة من مختلف المجالات، والتركيز على الموضوعات التعليمية والأمنية والإدارية في إطار من الانضباط العسكرى العالى.
الاهتمام باللياقة البدنية والطبية والثقافية
يتم الارتقاء باللياقة البدنية للطالب من خلال الملاعب والمنشآت الرياضية المتطورة بالكلية الحربية، كما يتم الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والثقافية للطالب، وإعادة بناء شخصية الطالب المقاتل ليكون على أعلى درجات الصبر والجلد وقوة التحمل مع تنمية الوعي الديني والأمني وبث روح الولاء والانتماء تجاه الوطن في ظل التحديات والتهديدات وتداعيات الأوضاع الحالية.
كما يتم الاهتمام برفع كفاءة الطالب المقاتل فى مجال "اللياقة البدنية – رياضات الدفاع عن النفس – الرماية – التدريب التخصصي"، وارتفاع الحالة الصحية من خلال برنامج متكامل روعى فيه تناول الوجبات الغذائية المتنوعة والمتكاملة علاوة على تناول أقراص الكالسيوم مما يقلل من "الكسر / الشرخ" الإجهادي للطلبة المستجدين.
والاهتمام برفع الروح المعنوية للطلبة، وذلك من خلال الزيارات المتنوعة من رئيس الجمهورية والقائد العام ورئيس الأركان، وذلك لبث روح الولاء والانتماء ودفع الطلبة إلى الارتقاء بمستواهم التدريبى وصقل مهاراتهم لأنهم الدماء الجديدة التى تضخ فى جسد قواتنا المسلحة الباسلة.
كما يتم توفير الرعاية الطبية والصحية للطالب خلال فترة دراسته بالكلية بتواجد الأطباء فى التخصصات المختلفة بمستشفى الكلية الحربية وتنفيذ العرض الطارئ حال استدعاء الموقف للعرض الخارجى على المستشفيات العسكرية.
كما توفر الكلية الحربية جميع الخدمات الإدارية للطالب داخل الكلية، وتوفر أيضًا معامل اللغات والحاسبات لتأهيل الطالب على الإلمام باللغات والحاسبات وتأهيله لاستخدام أحدث الأسلحة والمعدات فى ظل التطور التكنولوجى، وتوفير صالات التربية البدنية على أعلى مستوى مع توفير جميع الأجهزة الرياضية بها لبناء مقاتل يتمتع باللياقة البدنية العالية.
مميزات للطلبة وبعثات المتميزين
توفر الكلية الحربية بعثات للطلبة المتميزين والمتفوقين "لغويا – رياضيًا" فى بعثات للدول المتقدمة، كما يتم السماح للطلبة في الاشتراك بالمشروعات السكنية للقوات المسلحة، كما يتم توفير الرعاية الطبية للطالب وأسرته حال تعرض أحدهم لظروف صحية خارجة عن قدرة الطالب والأسرة، وتوفير اشتراك الطلبة فى فنادق ودور القوات المسلحة لتقديم الرعاية الترفيهية للطالب أثناء الإجازات.
ولكل طالب يرغب فى الالتحاق بالكليات العسكرية عليه بالعمل الجاد والإعداد البدنى الجيد والحفاظ على اللياقة البدنية والتغذية السليمة والابتعاد عن التدخين والعادات السيئة التى من شأنها تدمير الصحة والعقل ليكون قادرا على المنافسة وإجتياز الإختبارات ونيل شرف الإلتحاق بالقوات المسلحة للدفاع عن الوطن.
قبول دعة جديدة للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية
صدّق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل "ضباط محاربين" ولصالح الكلية البحرية "ضباط بحريين".
الشروط الخاصة للقبول
الكلية الحربية
تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع70 % فأكثر .
الكلية البحرية
تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى "الرياضيات – العلوم" وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر وأن يجيد الطالب "السباحة".
الكلية الجوية
تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65 % فأكثر .
الكلية الفنية العسكرية
قبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "علمى" والشهادات المعادلة من القسم العلمى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.
كلية الدفاع الجوى
تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.
كلية الطب للقوات المسلحة
تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى "شعبة العلوم فقط" وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى , وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 97% فأكثر.
المعهد الفني للقوات المسلحة
فيقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة "الرياضيات - العلوم" والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمى ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام "ثلاث – خمس" سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات "الميكانيكا– الكهرباء" فقط
ويقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط , وطبقا للشروط والتخصصات والشُعب التى تُقبل بالمعهد , كما يقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة فى المجالين "الهندسى والتكنولوجى" بشرط ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام ثلاث سنوات.
وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2020 عن 22 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط , وألا يزيد السن عن 23 سنة للطلبة المقيدين فى الدراسات الأعلى , وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر , والثانوية الصناعية 75% فأكثر.
الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا كالآتى :
الكلية الحربية
تقبل التخصصات الآتية : تربية رياضية / تجارة/ حقوق / زراعة , لغات "إنجليزى / عبرى / روسى / فرنسى / صينى" علوم "جميع التخصصات" حاسبات وتكنولوجيا المعلومات ألسن "جميع التخصصات" لغات وترجمة "جميع التخصصات"- إقتصاد وعلوم سياسية - الإعلام والصحافة - الآداب "إعلام – علم نفس" بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى وألا يزيد السن فى 1/11/2020 عن 24 سنة وأن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل الجامعى فى عام 2020 أو عام 2019 فقط وتكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين ميلادى .
الكلية البحرية
تقبل تخصصات الهندسة "هندسة الحاسبات / هندسة كهرباء قوى / هندسة ميكانيكا قوى / هندسة الإتصالات والإلكترونيات / هندسة ميكاترونيك / هندسة بحرية " بناء سفن " / تخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو " ولا يتم قبول خريجى الأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص "هندسة بحرية وبناء سفن" فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول فأعلى , وألا يزيد السن في 1/11/2020 عن 25 سنة .
تخصصات العلوم
"علوم فلك / علوم أرصاد جوية / علوم فضاء / علوم فيزياء / علوم رياضيات / علوم حاسبات / علوم كيمياء / علوم بحار" تخصصات التربية "فيزياء / كيمياء / رياضيات" بالإضافة إلى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات , بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى وألا يزيد السن ف 1/11/2020 عن 24 سنة , وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية عامين ميلادى .
فتح باب القبول
سيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة "فقط" إعتبارًا من يوم السبت 18/7/2020.
ونظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحرصًا على سلامة المتقدمين للإلتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ومنعأ للإنتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على الإنترنت "tansiq.mod.gov.eg" إعتبارًا من يوم السبت 11/7/2020 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد , كما سيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الإختبارات .
الشروط العامة للقبول:
= أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس
= ألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى
= أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعى بشرط أن تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 ( فقط )
= أن يكون الطالب مقيدًا بأحدى الجامعات او المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق
= ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف
= أن يكون الطالب حسن السير والسلوك
= أن يكون غير متزوجًا أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكرى
= ألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية
= ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية , وألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم "عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى"
= أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية
= أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار
= أن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد على ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز
= أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وكذلك اختبار المعلومات العامة
= أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى "اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى"
= أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة" ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع
= أن يتقدم طالب الإلتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية
= أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس "المعاهد العليا – الأكاديميات".
= أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الاقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى
= يسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط , إجتياز السباحة شرط خاص بإختبارات الكلية البحرية.
كما خصص مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع tansiq.mod.gov.eg ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن نظرًا لأن إستخراجها يتطلب وقتًا طويلًا مما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.