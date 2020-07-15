مصر صمام الأمان.. الرميح: شيوخ القبائل الليبية يلتقون الرئيس السيسي

قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إنه منذ مئات السنوات يزور شيوخ القبائل الليبية مصر في مناسبات مختلفة ، وفي مصر أكثر من 15 مليون مصري الجنسية أصولهم من ليبيا .
وأضاف رمزي الرميح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شيوخ القبائل الليبية من كافة انحاء ليبي في الشرق والغرب والجنوب ".
وتابع رمزي الرميح:": شيوخ ليبيا في القاهرة للتأكيد على كل ما جاء في مبادرة القاهرة "، مضيفا:" مصر الكنانة تعلم البعد الاستراتيجي للدولة الشقيقة ليبيا ".
وأكمل :" شيوخ القبائل الليبية سوف يلتقون بالرئيس السيسي لبحث اخر مستجدات التداعيات في ليبيا".
ولفت رمزي الرميح:" شيوخ القبائل متواجدين في مصر ليؤكدوا أن الـ 2000 قبيلة في ليبيا على قلب رجل واحد ويعلمون ان مصر صمام الأمان".