مصر صمام الأمان.. الرميح: شيوخ القبائل الليبية يلتقون الرئيس السيسي

قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إنه منذ مئات السنوات يزور شيوخ القبائل الليبية مصر في مختلفة ، وفي مصر أكثر من 15 مليون مصري الجنسية أصولهم من ليبيا . مناسباتمليون





وأضاف رمزي الرميح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" شيوخ القبائل الليبية من كافة انحاء ليبي في الشرق والغرب والجنوب ".





وتابع رمزي الرميح:": شيوخ ليبيا في القاهرة للتأكيد على كل ما جاء في مبادرة القاهرة "، مضيفا:" مصر الكنانة تعلم البعد الاستراتيجي للدولة الشقيقة ليبيا ".





وأكمل :" شيوخ القبائل الليبية سوف يلتقون بالرئيس السيسي لبحث اخر مستجدات التداعيات في ليبيا".



