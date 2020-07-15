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مصر صمام الأمان.. الرميح: شيوخ القبائل الليبية يلتقون الرئيس السيسي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:37 م
القبائل الليبية
القبائل الليبية
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هاني حسين
قال  رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إنه منذ مئات السنوات  يزور شيوخ  القبائل الليبية مصر في مناسبات مختلفة ، وفي مصر أكثر من 15 مليون مصري الجنسية أصولهم من ليبيا .

وأضاف   رمزي الرميح   في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  شيوخ القبائل الليبية من كافة انحاء ليبي في الشرق والغرب والجنوب ".

وتابع رمزي الرميح:": شيوخ ليبيا في القاهرة للتأكيد  على كل ما جاء في مبادرة القاهرة "، مضيفا:"  مصر الكنانة  تعلم البعد الاستراتيجي للدولة الشقيقة ليبيا ".

وأكمل :"  شيوخ القبائل الليبية سوف يلتقون بالرئيس السيسي لبحث اخر مستجدات التداعيات في ليبيا".

ولفت رمزي الرميح:"  شيوخ القبائل متواجدين في مصر ليؤكدوا أن الـ 2000 قبيلة في ليبيا على قلب رجل واحد ويعلمون ان مصر صمام الأمان".
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