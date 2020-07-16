علوم القاهرة تنعى الدكتور محمد البحيري عضو هيئة التدريس بقسم الجيوفيزياء

نعى اتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة القاهرة، الدكتور محمد البحيري، عضو هيئة التدريس بقسم الجيوفيزياء.





وكتب الاتحاد أنه ينعى بكل حزن الدكتور محمد جميل البحيري، الأستاذ بقسم الجيوفيزياء بكلية علوم جامعة القاهرة، داعين الله ان يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته و يرزقه فردوسه الاعلى.





الجدير بالذكر أن كلية العلوم بدأت امتحانات الفرق النهائية يوم الأحد الماضي، بمدرجات ومعامل الكلية، بدءا والتي تستمر حتى ١٩ أغسطس ٢٠٢٠، وقام عميد الكلية ال كتور عبد الحميد مناوي بجولة تفقدية، اطمئن على مدى جاهزية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك طبقا للدليل الاسترشادي للوقاية من فيروس كورونا والذي أعدته جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.





وقد بدأ المناوي جولته التفقدية، باستقبال الطلاب أمام المبني الرئيسي للكلية للاطمئنان علي صحتهم والأخذ بمقترحاتهم لتذليل كافة الصعاب وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما تم الاطمئنان على جاهزية عمل بوابات التعقيم داخل بهو الكلية بالمبنى الرئيسي للكلية، وكذلك تم التأكد من جاهزية عمل أجهزة الكشف الحراري، والتنبيه على موظفي الأمن من أجل تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وفق الضوابط والاشتراطات الصحية، كما تفقد المناوي الطلاب داخل اللجان الامتحانية أثناء تأدية الامتحانات للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





رافق عميد علوم القاهرة أثناء الجولة التفقدية الدكتور هشام يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد عبده الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير رمضان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ أحمد درويش أمين عام الكلية والأستاذ عمرو موسى مدير إدارة الأمن والأستاذ أحمد رمضان مدير إدارة الامتحانات والأستاذ مجدي رمضان مدير إدارة رعاية الشباب والأستاذ وليد بطيخ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية وعدد من العاملين بالكلية.





وشدد المناوي، خلال الجولة التفقدية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات التنفيذية التي وضعتها الكلية لضمان سلامة جميع منسوبي الكلية بدءا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وكذلك الإجراءات الخاصة بعملية دخول وخروج الطلاب ومنع الدخول إلى القاعات الامتحانية إلا من خلال تلك البوابات والحرص على اتباع التباعد الاجتماعي وحفظ المسافات البينية بين الطلاب وبعضهم، وأكد المناوي على ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي الكلية المشاركين في الامتحانات، بارتداء الكمامات أثناء وجودهم داخل الكلية والحرص علي تعقيم الأيدي بصفة دورية قبل وبعد انتهاء الامتحانات.





وأكد المناوي، على أن سلامة أبنائه الطلاب في المقام الأول، وأن الكلية حريصة كل الحرص على سلامة جميع منسوبيها، مشيرًا إلى أنه تم تكوين فرق عمل لتعقيم كافة اللجان الامتحانية بصفة دورية قبل وبعد انعقاد الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من مراعاه كافة الضوابط المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى من أبرزها التهوية الجيدة ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة.



