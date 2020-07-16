هشام حنفي: اعتذرت عن الاستمرار في قطاع الناشئين لأسباب خاصة ..فيديو

أعلن هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، اعتذاره عن الاستمرار في قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء لأسباب خاصة.





وقال هشام حنفي، فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "تقدمت باعتذار إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، نظرا لوجود أسباب خاصة بي، والأهلي بيتي وأحترمه كثيرًا، ولا أتأخر عنه فى أى وقت على الإطلاق".

وأضاف هشام حنفي "أرسلت رسالة إلى الخطيب كشفت فيها عن أسباب اعتذاري عن الاستمرار فى قطاع الناشئين"، متوقعًا أن يكون خالد بيبو، مدير للكرة فى الفترة المقبلة.



