AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هشام حنفي: اعتذرت عن الاستمرار في قطاع الناشئين لأسباب خاصة ..فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:41 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
Advertisements
حسن العمدة
أعلن هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، اعتذاره عن الاستمرار في قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء لأسباب خاصة.

وقال هشام حنفي، فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "تقدمت باعتذار إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، نظرا لوجود أسباب خاصة بي، والأهلي بيتي وأحترمه كثيرًا، ولا أتأخر عنه فى أى وقت على الإطلاق".
 
وأضاف هشام حنفي "أرسلت رسالة إلى الخطيب كشفت فيها عن أسباب اعتذاري عن الاستمرار فى قطاع الناشئين"، متوقعًا أن يكون خالد بيبو، مدير للكرة فى الفترة المقبلة.

يستعد النادي الأهلي ومنافسه الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري وكذلك دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، أما الزمالك فيحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما سيواجه مواطنه الرجاء مع الزمالك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6-1.. ثلاثة مشاهد لا تنسى في ذكرى فوز الأهلى على الزمالك

هشام حنفي يعتذر عن الاستمرار بالأهلي

أخبار الرياضة| كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور.. الأهلي يفرض السرية على الصفقات الجديدة.. بشرى سارة بشأن نهائيات إفريقيا

4 مباريات ودية تجهز الأهلى والزمالك للدوري وأبطال إفريقيا .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟

بعد صورة فاضحة.. البحرينية حنان رضا تظهر بالحجاب وتتلو القرآن

وزير الرياضة: نعلم كيف نتعامل مع أزمة الأهلي والزمالك وندرس خطاب رفع لافتات نادي القرن.. فيديو

وزير الري الإثيوبي: أمطار غزيرة أحدثت تجمعا للمياه في خزان سد النهضة

ماذا تريد إثيوبيا.. تفاصيل 60 دقيقة بين إعلان بدء ملء سد النهضة ونفيه

نجم الأهلي السابق: سيكون هناك فجوة بين صالح جمعة وفايلر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ أمينة خليل تبرز أنوثتها

شاهد.. مرسيدس جي كلاس تحصل على نسخة مزورة فى الصين.. صور