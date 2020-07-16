بسبب الأجيال القادمة.. حلا شيحة: اللي جاي هيبقي مختلف

حكت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام موقفا مؤثرا لها مع طفلة طلبت منها التصوير معها.







وكتبت حلا شيحة "واحنا بنصور اخر مشاهد فيلمنا مش انا بنوتة جميلة طلبت مني صورة ففكرت ساعتها في كل بناتنا والاجيال اللي لسة حتكبر ياتري احنا حنبقي سبب لخير وحاجات حلوة تأثر علي حياتهم ولا لا وقررت ان اللي جاي حيبقي مختلف ...علشان هما مسئوليتنا كلنا تصبحوا علي خير".







يذكر أن حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.







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المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى "عهد"، وتعمل صاحبة مصنع ملابس، وتتعرض لعدد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.