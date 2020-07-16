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فن

حلقة جديدة من الخلاف مع محمد الوزيري.. تعرف على أجر هيفاء وهبي في «أشباح أوروبا» | شاهد

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:49 ص
هيفاء وهبى ومحمد
هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى
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أحمد إبراهيم
حلقة جديدة من خلاف هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى مدير أعمالها السابق وصلت إلى ساحات القضاء، وكشف عنها محامي "الوزيرى" حيث تخص فيلمهما الجديد "أشباح أوروبا" الذى تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي.

وقال سهاد إمام محامى "الوزيرى" عبر برنامج "et بالعربي"، إن هيفاء وهبي تقاضت فى هذا العمل مليون جنيه، وهو أجرها الحقيقى. 

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وأضاف "لا تملك هيفاء وهبى اى مستندات ضد موكلى محمد الوزيرى تخص اجرها فى فيلم "اشباح اوروبا" واذا كان هناك اى مستند عليها ان تظهره وتقدم به بلاغا". 

يذكر أن خلاف هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى نشب بينهما بعد أن اتهمته بالسرقة والاستيلاء على أموالها وممتلكاتها بموجب توكيل منها.     
 
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