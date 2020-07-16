بحضور الملك.. إسبانيا تقيم مراسم تأبين لـ ضحايا فيروس كورونا

تتطلع إسبانيا باهتمام شديد إلى إقامة مراسم تأبين تكريما لضحايا فيروس كورونا البالغ عددهم 28400 في احتفال رسمي يحضره الملك فيليبي السادس وعدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.





وسيتم الاحتفاء بضحايا الفيروس في ساحة أرميريا في مدريد، بحضور نحو 400 ضيف.





وأعلنت الحكومة أنه سيتم توجيه الشكر أيضا خلال تلك المراسم إلى العاملين بالمجال الصحي وإلى المجتمع الإسباني ككل لالتزامه بالتعليمات.





ومن بين الحاضرين، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.





كما سيحضر المراسم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ورئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي.





وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه سيحضر احتراما لـ "العدد الكبير من الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب COVID-19 في إسبانيا والعالم" ، وللتأكيد على دعم هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة لمحاربة الفيروس.





وسيحضر الحفل العديد من أقارب الضحايا وممثلي القطاعات الاقتصادية الأساسية.





وستتضمن المراسم كلمة للملك فيليبي وشقيق أحد ضحايا الفيروس وممرضة من مستشفى جامعي في برشلونة.





وقد أعلنت الحكومة، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب إدارتها للأزمة، فترة حداد لمدة 10 أيام على الضحايا في أواخر مايو - وهي أطول فترة منذ عودة إسبانيا إلى الديمقراطية بعد سقوط ديكتاتورية فرانكو في عام 1975.





وعانت إسبانيا من تفشي قاتل بشكل خاص للفيروس المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 28400 شخص ، مما يجعلها سابع أكثر الدول تضررا في العالم من حيث عدد القتلى.





عندما ضرب الوباء لأول مرة، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حالة الطوارئ في 14 مارس ، مما سمح لها بفرض واحدة من أقسى عمليات الإغلاق في العالم.





لكنها استبعدت أي تجديد للإجراء قائلة إن السلطات الصحية الإقليمية ستكون قادرة على السيطرة على تفشي المرض.





وبعد ثلاثة أسابيع من الخروج من الإغلاق، شهدت إسبانيا زيادة في الحالات ويراقب مسؤولو الصحة أكثر من 120 حالة تفشي نشطة.



