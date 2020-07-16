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40 ألف جنيه حدًا أقصى.. اتحاد التأمين يعلن موعد صرف تعويضات المتضررين من حريق خط البترول

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلن إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، موعد صرف التعويضات للمتضررين بحادث "بترول الإسماعيلية"، لافتًا إلى أن الدولة والتأمين لن يبخلوا على المواطنين تحت أي ظرف.


وقال رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، إن كل من لديه وثائق تأمينية على السيارة سوف يتم صرف التأمين والتعويض له فورًا بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة التي ما زالت جارية.


وأضاف أنه سيكون هناك تغطيات تأمينية حسب تحقيقات النيابة، وفقًا لنتائج التحقيقات، مؤكدًا أن هناك إجراءات ووسائل تأمين متعددة تختلف على حسب المتسبب في الحادث.


وأوضح أنه على كل متضرر تحرير محضر شرطة واتباع التحقيقات، وفور استيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة وبعدها يتم تحديد موعد صرف التعويض الذي تتحدد قيمته طبقا لقيمة التغطية التأمينية بوثيقة التامين او القيمة السوقية للسيارة أيهما أقل. 


ونوه إلى أنه سيتم صرف التعويضات فور صدور المحاضر الرسمية والتى يقوم العميل بتقديم صورة منها لشركة التأمين المتعاقد معها، ويتم ذلك فى صورة إخطار وبعدها يقوم مندوب الشركة بعمل معاينة وفور استكمال المستندات المطلوبة يتم تحديد موعد الصرف.


وأضاف أنه في حال حصر أي متضررين من الحادث سواء بالإصابة أو الوفاة بسبب الحريق داخل السيارة، سوف يتم صرف تعويضات لهم ولذويهم من صندوق الحوادث المجهلة طبقًا للضوابط القانونية وبحد أقصى 40 ألف جنيه، وذلك بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة. 
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