AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: ضمانات جديدة فى قانون «التعاقدات العامة» لتحفيز الاستثمار

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية فى أقرب وقت ممكن بما لا يُجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد.

وأوضح انه، وفى مقاولات الأعمال خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم «المستخلص» المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية، وفى حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقدين فى المواعيد المحددة تسدد الجهات الإدارية لهم ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو «المستخلص» المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة، وإحالة المتسبب فى تأخير سداد المستحقات، للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك. 

أضاف أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية؛ بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار فى تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، وهى ضمانات جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات، على النحو الذى يُسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المواعيد المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

أهاب الوزير، فى منشور عام، بالجهات الإدارية الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة فى التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل فى حالة استحقاقها، والتحقيق مع المسئولين المخالفين وتحميلهم بما يُعادل تكلفة التمويل.


وجَّه الوزير، ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موازنة البرلمان توافق على تعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة

المالية: تعديل قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة يردع المتهربين من أداء الضرائب

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: العقود النموذجية ضمانة جديدة للحفاظ على حقوق الدولة

مكافحة الإخلال بالامتحانات وزيادة بدل المهن الطبية.. البرلمان يناقش 10 قوانين الأسبوع المقبل.. وينظر في اتفاقيتين دوليتين

البرلمان يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

10 قوانين واتفاقيات دولية على طاولة البرلمان خلال جلسات الأسبوع .. مكافحة الغش في الامتحانات .. المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات كورونا .. وفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اقتحام الرجل الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي حاملا سلاحا أبيض

رحلة إنقاذ بطة.. عاشت 3 أشهر بسهم في الرأس

رسميا.. نيسان تغير شعارها لأول مرة منذ 20 عاما

أسعار الدولار اليوم الخميس 15 يوليو في بنوك مصر

فيديوجراف.. كيف علق المصريون على خيانة زوجة ويل سميث له؟

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور