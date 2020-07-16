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تعليم

إجراء عملية تركيب شريحة ومسامير لمريض كورونا في بنها التعليمي

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن مستشفى بنها التعليمي والمخصص لاستقبال حالات مصابى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية عن إجراء عملية تركيب شريحة ومسامير بالفخذ لمريض كورونا بأيادي أطباء وتخدير وتمريض وعمال بقسم العمليات. 

وتوجهت الدكتورة أمنية محمود مدير المستشفي بالشكر للفريق الطبي برئاسة الدكتور هاني عفيفي رئيس قسم العظام على جهوده في اتمام العملية بنجاح موضحة أن المريض بحالة جيدة وحالته مستقرة.

وكان مستشفى بنها التعليمي قد أجرى عملية جراحية لشاب مصاب بفيروس كورونا المستجد يبلغ من العمر 20 عامًا  كان يعاني من التهاب شديد بالزائدة الدودية والتهاب بالغشاء البروتوني للبطن.

وقال الدكتور باسم سعد استشاري العزل بالمستشفى إن حالة المريض كانت في وضع حرج للغاية نتيجة مرور الوقت عليه بعد رفض عدد من المستشفيات استقبال الحالة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الفور تم استقبال المريض في مستشفى بنها التعليمي ودخوله غرفة العمليات وقام فريق طبي بتخدير الحالة وتم إجراء العملية بنجاح.
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